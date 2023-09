O primeiro Sul-Americano sub-17 feminino conta com sete equipes divididas em dois grupos. O Brasil está no grupo B, ao lado do Chile, adversário da estreia, Equador e Colômbia. No grupo A estão Argentina, Bolívia e Peru. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. As três seleções que subirem ao pódio estarão garantidas no Mundial em 2024.