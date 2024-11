Popó vai comentar luta entre Mike Tyson e Jake Paul na Netflix

Jake Paul vai encarar Mike Tyson no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA). O combate terá transmissão ao vivo e exclusiva na Netflix, às 22h (de Brasília). Os comentários da transmissão vão ficar por conta do lutador Popó, brasileiro tetracampeão mundial de boxe.

Mike Tyson e Jake Paul se encararam antes da luta (Foto: Kena Betancur/AFP)

🥊 Mike Tyson x Jake Paul

A luta do dia 15 de novembro terá regras diferentes em relação ao boxe tradicional, solicitadas por Tyson. As luvas terão pesos alterados. O equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6kg) é de dez onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de sexta-feira da semana que vem, será de 14 onças (cerca de 397g). Alguns especialistas apontam que o motivo seria amenizar o golpe, tornando-o mais "suave".

Outra mudança foi no tempo da luta. O ex-campeão mundial de boxe pediu para serem oito rounds de dois minutos, em vez de 12 rounds de três minutos. Jake Paul comentou essa mudança em uma entrevista para o jornal "Mail Sports".

- Ele queria uma luta profissional. Ele queria oito rounds de dois minutos. Então, estou dando a ele tudo o que ele quer - afirmou Paul.