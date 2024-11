Malykhin x Kane: veja onde assistir e horário do ONE 169

Anatoly Malykhin e Oumar Kane se enfrentam no evento principal (Foto: Divulgação / One Championship)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 06:35 • Bangkok (TAI)

Anatoly Malykhin e Oumar Kane se enfrentam neste sexta-feira (8), na luta principal do ONE 169, no Lumpinee Boxing Stadium, em Bangkok, na Tailândia. O evento começa a partir das 22h (horário de Brasília), com transmissão do Canal Combate (todo o card) e do Canal Goat (card preliminar) pela internet.

O russo Anatoly Malykhin, de 36 anos, defende pela primeira vez o título da categoria peso-pesado (até 120 kg) contra o senegalês Oumar Kane, a luta será o evento principal do ONE 169. Neste ano, em março, o europeu derrotou o neerlandês Reinier de Ridder, por nocaute, e conquistou o título dos médios. Além disso, ele detém o cinturão dos meio-pesados e dos pesados, sendo o primeiro lutador no MMA a possuir três cinturões em categorias diferentes.

Encarada de Malykhin e Kane (Foto: ONE Championship)

O adversário de Malykhin será Oumar Kane, de 32 anos, soma seis vitórias e uma derrota. Em seu último combate, em 2023, bateu o brasileiro Marcus Buchecha por decisão dos juízes. Uma de suas características é o nocaute, o senegalês venceu nocautear quatro vezes em seis lutas.

No card principal, ainda teremos dois brasileiros em ação, Adriano Moraes e Marcus Buchecha. O brasiliense volta aos ringues do ONE para encarar o filipino Danny Ninja, após perder sua última luta contra o americano Demetrious Johnson, por decisão no ONE Fight Night 10. Já Marcus busca se recuperar da derrota contra Oumar Kane e encara o iraniano Amir Aliakbari.

FICHA TÉCNICA

ONE 169 — BANGKOK, TAILÂNDIA

📆 Data: 8 de novembro de 2024

⏰ Horário: A partir de 10h (horário de Brasília)

🌍 Local: Lumpinee Boxing Stadium, Bangkok, Tailândia

📺 Onde assistir: Canal Combate

Peso Pesado: Anatoly Malykhin (C) x Oumar Kane — Luta pelo cinturão (MMA)

Peso Mosca: Rodtang Jitmuangnon (C) x Jacob Smith — Luta pelo cinturão de Muay Thai

Peso Palha: Anissa Meksen x Jackie Buntan — Luta pelo cinturão de Kickboxing

Peso Mosca: Adriano Moraes x Danny Kingad (MMA)

Peso Mosca: Kongthoranee Sor.Sommai x Tagir Khabilov (muay thai)

Peso Leve: Kade Rutolo x Ahmed Mutjaba (MMA)

Peso Palha: Sam-A Gaiyanghdao x Zhang Peimian (kickboxing)

Peso Pesado: Amir Aliakbari x Marcus Buchecha (MMA)

Peso Pena: Eddie Abasolo x Mohamed Younes Rabah (Muay Thai)

Peso Átomo: Ayaka Miura x Macarena Aragon (MMA)

Peso Palha: Aliff Sor.Dechapan x Walter Gonçalves (Muay Thai)