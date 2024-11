NFL: com emoção, Ravens vencem os Bengals com show de Jackson e Henry

Pela semana dez da NFL, o Baltimore Ravens venceu o Cincinnati Bengals por 28 a 21, nesta quinta-feira (7), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, e segue na briga pela AFC Norte. Em um jogo marcado pelos ataques, a equipe de Lamar Jackson levou a melhor e agora soma sete vitórias e três derrotas. No outro lado, o Joe Burrow e Ja'Marr Chase fez um grande trabalho, mas pecou no momento decisivo.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo bate Flamengo, Vasco vence e mais; confira os resultados do NBB

A semana dez da NFL apenas começou, já que no domingo (10) tem 12 partidas, na segunda-feira (11) o Los Angeles Rams recebe o Miami Dolphins, às 22h15 (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O duelo é importante, principalmente para o time da Califórnia, que sonha com vaga nos playoffs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏈 COMO FOI O JOGO?

O jogo já se mostrou movimentado nas duas primeiras campanhas, com os Bengals abrindo o placar na primeira campanha e os Ravens empatando na jogada seguinte. Após isso, a partida ficou morna com as defesas aparecendo mais, até que no final do primeiro tempo, Joe Burrow liderou Cincinnati para voltar a liderança do placar.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, os Bengals seguiram bem, e Burrow encontrou Ja'Marr Chase no meio do campo para abrir 21 a 7. Os Ravens diminuíram, com Derrick Henry, após fumble de Chase Brown. Em nova posse, Tylan Wallace correu para 84 jardas e conseguir o touchdown, mas Justin Tucker errou o ponto extra, o que deixou o placar 21 a 20 para os visitantes, mas rapidamente os donos da casa conseguiram oito pontos após touchdown de Mark Andrews e conversão de dois pontos de Lamar Jackson.

Joe Burrow em ação pelo Cincinatti Bengals (Foto: Scott Taetsch / AFP)

Em apenas um passe, Burrow passou para Chase novamente, que anotou um touchdown de 70 jardas para empatar o jogo em 28 a 28. Faltando 1:42 para o final do jogo, os Ravens conseguiram voltar à frente do placar com um touchdown de Rashod Bateman, após grande campanha de Lamar e Derrick.

continua após a publicidade

Com pouco tempo, Joe Burrow conseguiu grande campanha, onde conseguiu sair de situações muito complicadas. Os Ravens tiveram problemas com faltas, onde facilitaram a vida do adversário, que conseguiu o touchdown após belo passe de Joe para Ja'Marr. Com o placar 35 a 34 para Baltimore, os Bengals buscaram a conversão de dois pontos para virar a partida e evitar a prorrogação, mas não foi bem sucedida, vitória dos Ravens.