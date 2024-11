Jon Jones desafia Alex Poatan na ‘maior luta de MMA da história’

Jon Jones enfrenta Stipe Miocic pela defesa do cinturão peso-pesado no próximo sábado (16), na luta principal do UFC 309, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. No entanto, o lutador americano jestá pensando em outro adversário: o brasileiro Alex Poatan, campeão dos meio-pesados.

Jones é considerado um dos maiores nomes da história do UFC. Porém, o americano está voltando após longo período afastado, por conta de uma lesão no ombro. Em entrevista ao jornalista Kevin Iole, o campeão deixou claro que não deseja enfrentar Tom Aspinall, detentor do cinturão interino da categoria peso-pesado.

- Não quero dizer que ele é um ninguém, mas ele [Tom Aspinall] não provou nada a ninguém, ele não fez muita coisa. Não estou aqui para apostar contra alguém que quer fazer nome contra mim. Mas se tem alguém no plantel do UFC, não de forma financeira, mas pelo legado, seria o Alex Pereira. Nós dois temos 37 anos, eu estou pesando 106kg, ele deve pesar normalmente em torno de 108kg e essa luta iria agregar muito mais ao meu legado comparado a enfrentar um jovem lutador - disse Jones.

Não é a primeira vez que o campeão do peso-pesado demonstra interesse em lutar contra Poatan. Em maio, o americano comentou que a luta entre os dois seria "a maior luta de MMA da história". Do lado do brasileiro, o lutador paulista já disse que considera Jones como o maior de todos os tempos.

Apesar dos pesos diferentes, Poatan já revelou que gostaria de subir para os pesados. Caso o brasileiro vença o cinturão do peso-pesado, o lutador poderia se tornar o primeiro campeão em três categorias diferentes. Atualmente, ele é o atual detentor do cinturão dos meio-pesados e já foi o número um dos médios.

