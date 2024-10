Popó confirma aposentadoria e escolhe rival para despedida

Enfim, Acelino Popó Freitas vai pendurar as luvas em definitivo. Depois de fazer lutas nos últimos três anos, o tetracampeão mundial de boxe subiu no ringue do Fight Music Show 5 para vencer o argentino Jorge "El Chino" Miranda.

Por decisão unânime, Popó saiu como vencedor e contou que não vai mais lutar. Após a vitória o boxeador disse que o gás não é mais o mesmo de quando era mais novo.

- A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu pra segurar a onda. Eu fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Pra estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (…) Se for pra fazer esse tipo de luta, eu não luto mais não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial - afirmou Popó. E finalizou desafiando Pablo Marçal:

- Se for pra fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Marçal, que foi um desafio dele, a gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser só contra Pablo Marçal, aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover o Fight Music Show.

Popó desafiou Pablo Marçal para se despedir dos ringues (Foto: Reprodução)

🥊 RELEMBRE A TRETA ENTRE POPÓ E PABLO MARÇAL:

Em junho, o Instituto Neymar Jr promoveu um leilão que arrecadou R$ 21 milhões. Um dos itens anunciados, que não estava na lista, foi o cinturão doado por Popó. Pablo Marçal arrematou por R$ 300 mil.

O ex-candidato a Prefeitura de São Paulo desafiou no centro do palco Popó e protagonizou o momento mais peculiar da noite. O atacante Neymar e a jornalista Patrícia Poeta estavam apresentando o leilão.

Nas redes sociais, Popó publicou o vídeo da encarada. O tetracampeão mundial aceitou o desafio. Confira abaixo.