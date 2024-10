Com sexto título de CBum, veja resultados do 2° dia do Mr. Olympia 2024

Neste sábado (12), aconteceu o segundo e último dia do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas (Nevada). Com as prévias e finais da Classic Physique, Men's Physique, Bikini Olympia e Wheelchair Olympia, também ocorreu apenas a final da Men's Open Bodybuilding. Confira os resultados de todas as categorias:

Classic Physique Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da Classic Physique do Mr. Olympia 2024:

Chris Bumstead "CBum" (Canadá) Mike Sommerfield (Alemanha) Urs Kalecinski (Alemanha) Ramon Dino (Brasil) Breon Ansley (Estados Unidos)

Chris Bumstead fez história novamente, o canadense conquistou pela sexta vez consecutiva o título da categoria Classic Physique do Mr. Olympia. Ao final da premiação, CBum anunciou que irá se aposentar e que se dedicará em cuidar da esposa e da filha.

(Foto: Gilco Productions / Instagram)

Um dos favoritos, Ramon Dino ficou na quarta colocação. Dino entrou com uma condição abaixo do necessário e acabou deixando escapar, o que seria o primeiro título masculino do Brasil, no Mr. Olympia.

Em virtude do resultado, o brasileiro terá que vencer uma competição profissional até setembro de 2025, para conquistar a sua vaga para o próximo Mr. Olympia. Apenas os três primeiros colocados da competição garantem vaga para o ano seguinte.

Men's Physique Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da Men's Physique do Mr. Olympia 2024:

Ryan Terry (Reino Unido) Ali Bilal (Afeganistão) Erin Banks (Estados Unidos) Emanual Hunter (Estados Unidos) Edvan Palmeira (Brasil)

Ryan Terry conquistou a categoria Men's Physique do Mr. Olympia. O britânico chegou ao seu segundo título consecutivo na maior competição de fisiculturismo do mundo. Único brasileiro no top 5 foi Edvan Palmeira.

Men's Open Bodybuilding Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da Men's Open Bodybuilding do Mr. Olympia 2024:

Samson Dauda (Reino Unido) Hadi Choopan (Irã) Derek Lunsford (Estados Unidoa) Martin Fitzwater (Estados Unidos) Andrew Jacked (Emirados Árabes Unidos)

Samson Dauda conseguiu a revanche do Arnold Ohio e desbancou Hadi Choopan para conquistar o título da Open Bodybuilding do Mr. Olympia. Com a vitória, o britânico vence pela primeira vez na maior competição de fisiculturismo do mundo.

Women's Bikini Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Bikini Mr. Olympia 2024:

Lauralie Chapados (Canadá) Ashley Katwasser (Estados Unidos) Jasmine Gonzalez (Estados Unidos) Aimee Leann Delgado (Estados Unidos) Vania Auguste (Haití)

A canadense Lauralie Chapados desbancou três americanas para conquistar o título da categoria Bikini do Mr. Olympia. Uma das principais brasileiras, Isa Pecini ficou de fora do top 5.

Wheelchair Mr. Olympia

Confira o top-5 da Confira o top-5 da Wheelchair Mr. Olympia 2024:

Harold Kelley (Estados Unidos) Kevin Secundino (França) Karol Milewski (Polônia) Gabriele Andrulli (Itália) Josué Fabiano "Gorila Albino" (Brasil)

Harold Kelley voltou a vencer a categoria Wheelchair do Mr. Olympia. Após vencer cinco títulos entre 2018 e 2022, o reinado do americano foi interrompido pelo polonês Karol Milewski, que venceu na edição anterior. Para o Brasil, o destaque fica com Josué Fabiano, o "Gorila Albino", que ficou no top 5.