Após conquistar o título do Mr. Olympia 2024, o canadense Chris Bumstead, de 29 anos, anunciou a sua aposentadoria dos palcos do fisiculturismo. O astro mundial do esporte venceu seis edições consecutivas (2019 a 2024), igualando o feito do inglês Dorian Yates, que marcou época de 1992 a 1997.

Tido como o "Arnold da nova era", CBum - como é mundialmente conhecido - conta com pouco mais de 18 milhões de seguidores apenas no Instagram. O canadense costuma compartilhar vídeos e fotos dos treinos, além de registros posados para mostrar o "shape".

Nos últimos anos, muito se especulou sobre quando seria a última competição de Chris Bumstead. No entanto, mesmo tendo que enfrentar inúmeras lesões e dificuldades nas preparações, o canadense não se deixou abater e seguiu apresentando um físico melhor que o outro, ano após ano.

Chris Bumstead e Ramon Dino brigando pelo título do Mr. Olympia 2023 (Foto: Foto: Reprodução/Instagram)

Com o anúncio do fim da sua jornada nos palcos, CBum se aposentou sem nunca ter perdido para o brasileiro Ramon Dino. Ambos os atletas travaram algumas batalhas no Mr. Olympia nos últimos anos, e a rivalidade dos dois ajudou muito na divulgação do esporte, que vem crescendo bastante desde então.

