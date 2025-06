Tradicionalmente utilizada para corridas de cavalos, a pista do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, receberá a maratona "I Love Corrida Prio" com percursos de cinco e dez quilômetros. O evento acontecerá no dia 13 de setembro e, além das corridas, oferecerá uma arena com shows, área gastronômica e espaços para descanso. A organização espera reunir aproximadamente 3.500 participantes na competição.

A pista do Jockey será adaptada para receber os corredores. Os participantes poderão optar por provas individuais de cinco quilômetros ou desafios de dez quilômetros, com possibilidade de participação individual ou em duplas no formato revezamento.

Tradicionalmente dos cavalos, pista do Jockey Clube receberá corredores de rua (foto: divulgação)

Brasil é um dos países com mais atletas de corrida de rua

A realização do evento coincide com o crescimento da popularidade da corrida como atividade física no Brasil. O Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava indica que a corrida foi a modalidade esportiva mais praticada mundialmente em 2024. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países com maior número de praticantes, totalizando 19 milhões de atletas.

A X3m Sport Business, empresa responsável pela organização, montará uma estrutura completa no local. A arena contará com área gastronômica, bares, espaços de relaxamento e um palco para apresentações musicais. As atrações confirmadas incluem o Dubdogz, grupo que acumula mais de um bilhão de reproduções no Spotify e já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Tomorrowland. A DJ Carol Emmerick também fará parte da programação.

Jockey é um dos espaços tradicionais do Rio

O evento terá como sede o Jockey Club Brasileiro, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos espaços mais tradicionais da cidade. A "I Love Corrida Prio" marca os dez anos da Prio, empresa do setor de óleo e gás que patrocina o evento. Os interessados em participar das corridas podem realizar suas inscrições através do site oficial do evento.