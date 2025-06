O GP da Espanha do fim de semana passado representou um duro golpe nas expectativas da Ferrari para a temporada 2025 da Fórmula 1. A nova regra relacionada à flexibilidade das asas dianteiras não se mostrou bala de prata contra a McLaren ou palco do salto da equipe italiana, que sofreu. Lewis Hamilton já abre mão da ideia de incomodar a principal rival do momento pelo restante do ano.

'Nunca diga nunca', diz Hamilton

Hamilton, que já começou a pedir que a equipe se concentre quase que exclusivamente em 2026, foi claro: não acha que a Ferrari tem condições de encontrar o tamanho do desempenho que precisa para vencer. A McLaren, pudera, está bastante na frente.

— É um trabalho incrível, o que eles fizeram — afirmou Hamilton em entrevista após o GP da Espanha. — Para mim, (a diferença) é de 0s5, mas estão 0s3 na frente, provavelmente, de quem está mais perto. Um pouco mais que 0s3, acredito — apontou.

— Não é uma diferença inatingível que te impede de chegar, muitos meses passaram, muitos esforços foram aplicados no desenvolvimento do carro, e tiramos 0s1 de performance apenas — continuou.

— Então, não sei, não temos 0s5 chegando aí, certamente. E é o necessário para superá-los. Mas nunca diga nunca — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.