Bortoleto lamenta posição no GP do Japão: ‘Uma pena’

Gabriel Bortoleto lamentou a posição em que terminou no GP do Japão, neste domingo (6). O brasileiro largou na 17ª colocação, perdeu três posições na largada, ficou grande parte da prova seguindo Esteban Ocon, da Haas, e terminou em 19º.

— É uma pena, porque acho que o ritmo estava muito bom. A largada nos prejudicou um pouco — disse Gabriel Bortoleto à jornalista Julianne Cerasoli, do 'UOL'.

Bortoleto largou com pneus duros, que são menos aderentes, porém mais duráveis. Esses compostos operam em uma temperatura mais alta em comparação aos pneus médios e, especialmente, aos macios, o que dificultou a largada do brasileiro.

Gabriel Bortoleto no Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

Como foi o GP do Japão?

Max Verstappen conquistou sua 64ª vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP do Japão no Circuito de Suzuka. O holandês dominou a prova do início ao fim, apesar das investidas das McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto terminou em 19º lugar, sem pontuar na corrida. Com o triunfo, Verstappen se aproximou da liderança do campeonato, ficando a apenas um ponto de Norris, o atual líder.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 16ª posição.

A próxima corrida da Fórmula 1 será no final de semana de 11 a 13 de abril, no Bahrein.