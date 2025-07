Piloto da F1 recebe punição grave e cai 10 posições no grid

O piloto de Fórmula 1 Oliver Bearman foi punido com a perda de 10 posições no grid de largada na manhã deste sábado (5), durante o treino livre para o GP da Grã-Bretanha. O britânico não cumpriu o regulamento de bandeira vermelha, ou seja, não diminuiu a velocidade quando o alerta foi dado no treino livre 3, realizado antes do classificatório.

Essa é uma punição de grande magnitude, não aplicada na Fórmula 1 há mais de uma década – excluindo trocas de componentes da unidade de potência. A última vez que algo similar ocorreu foi em 2012, quando Pastor Maldonado foi penalizado por uma colisão com Sergio Pérez em Mônaco.

Oliver Bearman durante o One Grand Prix at Miami International Autodrome em Miami Gardens, Florida (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

No documento publicado pelo sistema da FIA, os comissários explicaram a decisão:

— Bearman havia desacelerado para a bandeira vermelha ao chegar à curva 15, mas acelerou significativamente, para um ritmo de corrida, tomando a entrada dos boxes a 260 km/h. Ele perdeu o controle no trecho de entrada e bateu na barreira — explicaram.

— O Artigo 37.6(a) do Regulamento Desportivo da F1 e o Artigo 2.5.4.1(b) do Código Desportivo Internacional exigem que, em uma bandeira vermelha, todos os carros devem reduzir a velocidade imediatamente e retornar ao pit lane. Não há dúvidas de que Bearman não retornou ao pit lane em baixa velocidade, já que ele acelerou para simular uma entrada nos boxes em condição de corrida — completaram.

Com essa punição, o piloto da Haas acumula oito pontos em apenas 12 corridas na temporada 2025, ficando perigosamente próximo da suspensão de uma etapa. No grid atual, apenas o tetracampeão Max Verstappen está mais perto da "degola", com nove pontos em sua carteira.

Veja o grid para a corrida de domingo (6)

Pos. de largada Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull Racing 2º Oscar Piastri McLaren 3º Lando Norris McLaren 4º George Russell Mercedes 5º Lewis Hamilton Ferrari 6º Charles Leclerc Ferrari 7º Fernando Alonso Aston Martin 8º Pierre Gasly Alpine 9º Carlos Sainz Williams 10º Kimi Antonelli Mercedes 11º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12º Isack Hadjar Racing Bulls 13º Alexander Albon Williams 14º Esteban Ocon Haas 15º Liam Lawson Racing Bulls 16º Gabriel Bortoleto Sauber 17º Lance Stroll Aston Martin 18º Oliver Bearman Haas 19º Nico Hulkenberg Sauber 20º Franco Colapinto Alpine

