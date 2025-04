Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity são campeões do Roland Garros Junior Series

Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity venceram o Roland Garros Junior Series, realizado em São Paulo, no Sociedade Harmonia de Tênis, neste domingo (6). Com a conquista, os brasileiros irão disputar a chave juvenil do Aberto da França, que será disputado maio.

continua após a publicidade

➡️ Laura Pigossi é vice nas duplas em Bogotá e terá o melhor ranking

Pietra Rivoli, vice-campeã em 2023 e semifinalista do ano passado, tenista 129 do mundo juvenil, não deixou escapar a oportunidade ao derrotar a peruana Yleymi Muelle, 205ª, por 2 sets a 0 (6/4, 6/4) e irá disputar seu primeiro Grand Slam. Ela havia perdido a final também do Australian Open South America Junior Series no final do ano passado. Em entrevista a ESPN, Teliana ficou emocionada na entrevista após o triunfo.

— Muita felicidade ter conseguido finalmente deixar para trás as derrotas de Roland Garros, Austrália. Gente, vocês são incríveis, muito feliz ver todos gritando meu nome, parecia que estava em um estádio de futebol — iniciou a gaúcha de Bento Gonçalves.

continua após a publicidade

— Muito feliz de ter oportunidade de jogar meu Grand Slam. Naná (Nauhany Silva) foi ano passado, vou continuar batalhando até o momento de jogar e fazer um bom trabalho — apontou a jogadora, garantindo ao menos duas brasileiras na chave feminina do torneio com Victória Barros.

Pietra Rivoli venceu o Roland Garros Junior Series (Foto: Marcello Zambrana/FFT)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No masculino, Pedro Chabalgoity, número 82 do mundo e semifinalista do Banana Bowl, passou pelo colombiano Juan Bolivar, 135º colocado, por 2 sets a 0 (6/2, 6/3) após 1h08min. Atleta de 16 anos, disputará também seu primeiro Grand Slam da carreira no juvenil.

continua após a publicidade

Com Luis Guto Miguel e João Bonini garante pelo menos três brasileiros na chave principal junior do Major jogado no saibro no masculino. Pedro iguala Luis Miguel e João Fonseca como brasileiros campeões no masculino.

— É uma honra estar perto desses dois grandes jogadores. Guto mais perto, o João está estourado, mas os dois muito humildes, muita felicidade — vibrou Chabalgoity.