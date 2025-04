Masters de Monte Carlo: os grandes campeões

O Masters de Monte Carlo é um dos torneios mais tradicionais e emblemáticos do circuito de tênis mundial. Disputado no saibro monegasco desde 1896, o torneio atrai os principais nomes do tênis e serve como uma das principais preparações para Roland Garros. Ao longo das décadas, diversos campeões marcaram época, mas ninguém superou o domínio avassalador de Rafael Nadal, o maior vencedor da história do torneio.

Rafael Nadal: o rei absoluto de Monte Carlo

O tenista espanhol Rafael Nadal detém praticamente todos os recordes do Masters de Monte Carlo. Com 11 títulos, ele é o maior campeão da história do torneio, sendo também o único tenista na Era Aberta a vencer oito títulos consecutivos em um mesmo evento internacional, entre 2005 e 2012. Em 2018, Nadal conquistou o seu 11º troféu no principado, reforçando ainda mais sua supremacia no saibro europeu.

Além dos títulos, Nadal também detém outros recordes impressionantes no torneio:

Mais finais disputadas: 12

12 Mais vitórias: 73

73 Mais partidas jogadas: 79

79 Mais vitórias consecutivas: 46

46 Mais finais consecutivas: 9 (2005 a 2013)

9 (2005 a 2013) Mais edições disputadas: 17 (empatado com Fabrice Santoro e Novak Djokovic)

Outros recordistas do torneio

Embora Nadal seja o principal nome da história do Masters de Monte Carlo, outros tenistas também se destacaram, especialmente nas duplas:

Duplas – Irmãos Bryan

Os irmãos Bob Bryan e Mike Bryan, dos Estados Unidos, formam a dupla mais vencedora da história do torneio, com 6 títulos conquistados juntos. Eles também dividem o recorde de mais títulos individuais nas duplas, com 6 troféus cada. O domínio da dupla americana no saibro monegasco é um dos marcos da Era Moderna do torneio.

Campeões históricos de Monte Carlo

O Masters de Monte Carlo também guarda curiosidades sobre seus campeões. O britânico Gordon Francis Lowe, por exemplo, é o campeão mais velho da história, com 38 anos, 8 meses e 6 dias, ao vencer em 1923. Já o sueco Mats Wilander é o mais jovem vencedor, ao conquistar o título em 1983 com apenas 18 anos, 7 meses e 7 dias.

Tradição centenária no saibro de Monte Carlo

Criado em 1896, o torneio teve sua primeira edição vencida por George Whiteside Hillyard. Desde então, passou por diferentes sedes e formatos até se consolidar como um dos eventos mais prestigiados do calendário da ATP. Desde 2009, o Masters de Monte Carlo é o único torneio da categoria Masters 1000 que não exige participação obrigatória dos jogadores, mas mesmo assim segue atraindo os maiores nomes do esporte.

Com sua charmosa localização entre o mar e as montanhas de Monte Carlo, o torneio se mantém como um símbolo de tradição, prestígio e excelência no circuito profissional.