Laura Pigossi, de 30 anos e número 137 do mundo nas duplas, foi vice-campeã, neste domingo (6), no WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Disputado no saibro, o evento teve premiação de US$ 275 mil.

continua após a publicidade

- Infelizmente perdemos a final, mas foi uma boa semana. Estou muito feliz com a maneira como joguei nesta semana, como venho jogando duplas. Foi muito bom me aproximar do top 100 e isso me motiva a seguir jogando esses torneios e seguir adiante - disse a brasileira, que, pela campanha no torneio colombiano, terá salto para o 109º, seu melhor na carreira, superando o 125º de 2020.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na final, Pigossi e a romena Irina Bara foram superadas pelas espanholas Cristina Bucsa e Sara Sorribes por 5/7 6/2 10/5, após 1h44min de duração. Essa foi a maior final do circuito WTA nas duplas para a paulistana, que é medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao lado de Luisa Stefani.

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

Além das duplas Pigossi também joga nas simples. Semana passada, a brasileira chegou às quartas de final do ITF de Vacaria, no Rio Grande do Sul, após superar a italiana Jennifer Ruggeri, na estreia, e a compatriota Ana Candiotto, na fase seguinte. A derrota foi para a britânica Francesca Jones, segunda cabeça de chave da competição gaúcha.

Pigossi foi semifinalista nas duplas em Vacaria

No mesmo torneio, nas duplas, ao lado da campineira Carol Meligeni, Pigossi alcançou as semifinais, quando foram superadas pela tcheca Michaela Bayerlova e a italiana Miriana Tona, por 5/7, 6/1 e 10/6.

continua após a publicidade

O próximo torneio da brasileira será a Billie Jean Cup, que começa na próxima quinta-feira, em Ostrava, na República Tcheca. Além das anfitriãs, o Brasil está no Grupo B, ao lado das espanholas.



Na competição, Pigossi terá a companhia das compatriotas Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia, Luiza Fullana e Ana Candiotto