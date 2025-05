Ex-assessora de Senna opina sobre série: ‘Endeusamento patético’

Betise Assumpção, assessora de Ayrton Senna de 1990 até a morte do piloto, falou sobre a série "Senna", da Netflix. A jornalista preferiu não assistir à produção, mas fez duras críticas à série. O que mais a incomodou foi a forma como Senna foi retratado na produção. Para ela, muita coisa retratada não aconteceu da forma em que foi mostrada. As declarações foram feitas em entrevista exclusiva ao Lance!

— O pouco que eu sei é que tem muita ficção, muita que coisa que não 'foi assim' que aconteceu e um endeusamento do cara que eu particularmente acho patético — afirma Betise Assumpção.

A ex-assessora afirma que Senna não é um herói e justifica dizendo que ele passou por muita coisa para chegar onde chegou. Ela ainda revela que não tem interesse em assistir à premiada produção da Netflix.

— Faz parte, muitas pessoas gostam disso. Ele não era um herói, (principalmente) por tudo que ele passou para conseguir o que conseguiu — diz a jornalista, acrescentando:

— Eu não iria ver porque não tem nada lá que eu não saiba e muita coisa não aconteceu bem assim — finaliza.

Ayrton Senna e a assessora Betise Assumpção (Foto: Reprodução/Blog Betise Assumpção

31 anos sem Senna: piloto fez história no Brasil

A morte do piloto ficou marcada em todos os brasileiros, inclusive nos que nem eram nascidos. Até hoje, pilotos, equipes, personalidades do esporte e pessoas comuns se emocionam e se inspiram em Senna.

Em São Paulo, o cortejo com o caixão de Senna reuniu mais de 500 mil pessoas. O velório, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve mais de 250 mil pessoas passando pelo local. Senna morreu aos 34 anos. Ele conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios e 161 GPs.

Homenagens a Senna em 2014 (Foto: Renato Cordeiro / Lancepress / Acervo Lance!)

Lance! no Grid

A entrevista faz parte da série especial "Lance! no Grid", em comemoração aos 75 anos da Fórmula 1, e resgata histórias de figuras fundamentais do automobilismo. No caso de Betise, mais do que assessora de um ídolo, uma voz firme que ajudou a abrir caminho para outras mulheres em um dos esportes mais masculinos do mundo.