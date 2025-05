F1: Emerson Fittipaldi destaca Vasseur e avalia Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton vive início temporada difícil em ano de estreia pela Ferrari. No mundial de 2025, o inglês está apenas na sétima colocação, com 31 pontos, e vê o companheiro Charles Leclerc com melhores resultados. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Emerson Fittipaldi comentou sobre o momento do heptacampeão e relembrou passagens que teve com Lewis e com Frédéric Vasseur, chefe da equipe italiana. Veja o vídeo completo acima.

Relação Emerson-Lewis-Frédéric

Emerson relembrou da ocasião que conheceu Lewis Hamilton, quando o inglês era apenas um jovem que estava na Fórmula 3. No encontro, além de Fittipaldi e o atual piloto da Ferrari, estava Frédéric Vasseur, atual chefe da scuderia italiana e que comandava a equipe de Hamilton na F3.

— Quando eu conheci o Lewis Hamilton, quando ele estava na Fórmula 3, foi numa corrida de rua na Alemanha. Eu estava com o pessoal da Mercedes, nós tivemos um jantar junto, estava o Mansour Ojjeh e o Norbert Hock, na época o chefe Mercedes dentro da Fórmula 1. E aí ele me apresentou o Hamilton com o pai dele e o Frédéric Vasseur — iniciou Emerson.

— Para você saber em relação o Frédéric Vasseur, que hoje é o chefe da equipe Ferrari, com o Lewis Hamilton. Então o Luiz passou muitos anos para o Frédéric Vasseur na Fórmula 3 e Fórmula 2. Então ele praticamente voltou, depois de tantos anos, a trabalhar com o Fred. Tenho certeza que essa operação começou com o Frédéric Vasseur, que por sinal é muito competente — completou.

Logo depois, Fittipaldi contou como foi trabalhar com Vasseur, na extinta categoria A1 Grand Prix, que existiu entre 2005 a 2008 e que tinha o objetivo de ser um campeonato entre nações. Na equipe brasileira, Emerson era um dos chefes, junto com Frédéric.

— Ele foi o chefe da equipe em One Team Brasil, quando nós ganhamos a primeira corrida em Brands Hatch. Muita gente não sabe, mas o Frédéric Vasseur cuidava da One Team Brasil, que era a nossa equipe brasileira nesse campeonato, que foi uma ideia fantástica — revelou o bicampeão mundial de Fórmula 1.

Lewis Hamilton na Ferrari

Ao fim, Emerson Fittipaldi defendeu Lewis Hamilton, ao afirmar que o inglês ainda está em processo de adaptação. Além disso, o bicampeão mundial falou que, quando esse período passar, a Ferrari será um problema para as rivais.

— O Lewis está numa fase de adaptação à equipe, conhecer. Ele vai levar uns seis meses para se adptar bem. Mas já teve uma corrida fantástica. Já teve uma vitória na Sprint Race. Foi, assim, excelente. A Ferrari está muito bem estruturada, com os dois pilotos e com o Frederic Vasseur. Vai ser muito competitiva a Ferrari — finalizou Emerson.