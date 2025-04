Piastri aponta equilíbrio emocional como diferencial contra Norris

Depois de dominar completamente o GP do Bahrein e subir pela segunda vez no degrau mais alto do pódio na temporada 2025, Oscar Piastri revelou qual é o grande diferencial que possui na briga contra Lando Norris pelo título da Fórmula 1. De acordo com o piloto da McLaren, o autocontrole emocional acabou se tornando um dos principais pontos fortes da carreira na disputa contra os rivais.

Durante as entrevistas desta quinta-feira (17) no circuito de Jedá, palco do GP da Arábia Saudita, quinta etapa do campeonato, o australiano foi questionado sobre como se sente após a vitória em Sakhir. Na pista bareinita, o #81 soube tirar proveito da pole-position e se defendeu muito bem nos metros iniciais, não sofrendo nenhuma ameaça séria por parte dos adversários ao longo das 57 voltas.

— O que se vê é exatamente como me sinto. Tem sido um ótimo começo de temporada, e o fim de semana passado foi muito especial — uma performance da qual tenho orgulho — começou Piastri.

Oscar Piastri venceu o GP da China (Foto: Jade Gao / AFP)

— Estou feliz com a equipe, feliz com o carro. A melhor maneira de disputar um campeonato é aproveitando ao máximo cada fim de semana — acrescentou.

Com 74 pontos na classificação do Mundial de Pilotos, Oscar ocupa o segundo lugar na tabela, apenas 3 tentos atrás de Norris. Mas enquanto o líder do campeonato tem sido frequentemente criticado por não saber lidar com a pressão em momentos importantes, o australiano afirmou que a força mental se tornou uma de suas maiores qualidades na F1.

— É um dos meus pontos fortes, sim — espero que entre alguns outros também. É algo que reconheço como um diferencial meu, e algo que tento continuar desenvolvendo — afirmou Piastri.

Carro de Oscar Piastri em 2024 (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)

— Mesmo depois de Melbourne, foi doloroso nos dias seguintes, mas o fato de ter tido um fim de semana muito forte — nos treinos, na classificação, e estando competitivo na corrida —, acabou sendo mais um motivo de encorajamento do que de frustração — concluiu.

A Fórmula 1 realiza o GP da Arábia Saudita, em Jedá, entre os dias 18 e 20 de abril, quinta etapa da temporada 2025.