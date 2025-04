Red Bull revela prazo para Verstappen acionar cláusula de saída

Nas últimas corridas da temporada 2025, a Red Bull tem enfrentado uma queda de desempenho. Vivendo sua pior fase desde 2020, a equipe vê a pressão aumentar logo no início do campeonato. Em entrevista ao portal “Formel1.de”, o consultor Helmut Marko revelou quando Max Verstappen poderá acionar a cláusula de saída prevista em seu contrato.

— Atualizações são necessárias para que Max conquiste seu pentacampeonato. Esse é o nosso grande objetivo, e a equipe está dando o seu melhor para isso. É claro que todo piloto de ponta tem uma cláusula de saída caso o desempenho não seja satisfatório — mas cada uma funciona de forma diferente — declarou Marko.

Apesar do contrato com a Red Bull até o fim de 2028, o futuro de Verstappen voltou a ser pauta no paddock. Após uma reunião no domingo, no Bahrein, Marko admitiu estar preocupado com a permanência do piloto holandês, enquanto os rumores de uma possível transferência para a Aston Martin voltam a ganhar força.

Como foi a participação de Max Verstappen no Bahrein?

O fim de semana no Bahrein não foi positivo para o tetracampeão. Verstappen teve uma classificação ruim e enfrentou problemas nos pit stops, o que comprometeu sua corrida. Apesar de ainda ocupar o terceiro lugar no campeonato de pilotos, Max foi direto ao afirmar que, neste ano, “não está brigando pelo título, apenas participando do campeonato”.

Ele voltou a cobrar respostas e melhorias da Red Bull, que realizou mais uma reunião de emergência após a etapa.