Praia derrota Bauru e avança às semifinais da Superliga Masculina

O Praia Clube derrotou o Sesi-Bauru em jogo decisivo das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei por três sets a um. Foi o terceiro confronto entre os clubes nas quartas de final da Superliga, com o Bauru vencendo apenas o primeiro deles. Agora, o Praia enfrenta o Cruzeiro na semifinal. O confronto foi na casa do Bauru.

Como foi a partida da Superliga?

1º SET

O longo set teve equilíbrio das duas equipes. O final foi emocionante e cada ponto contava. O Bauru teve 12 chances de fechar e vencer o set, mas quem levou a melhor foi o Praia, que fechou o período na quinta oportunidade, com 39/41. Por 11 pontos, a partida não marcou o recorde de set mais longo da Superliga masculina, que segue com Minas x Suzano, que encerrou o jogo em 46/44.

2º SET

Com o Bauru pressionado após a derrota no primeiro set — mesmo com 12 oportunidades para ganhar — o Praia Clube não teve um trabalho muito difícil no segundo e atropelou o time de casa. O Praia chegou a marcar cinco pontos em sequência por duas vezes. O set foi encerrado em 12/25, com um erro de saque de Darlan, do Bauru, fechando o triunfo do Praia, que leva o placar do jogo a 0/2.

3º SET

O Bauru retomou parte do jogo perdido e conseguiu fazer um jogo equilibrado. O time de São Paulo não deixou o Praia abrir grande vantagem, diferentemente do segundo set. Em um final disputado, o Bauru encerrou o segundo set em 27/25, deixando o jogo em 1/2.

4º SET

Foi mais um jogo bem disputado e equilibrado entre os dois times. O Bauru começou melhor, mas o Praia logo encontrou o ritmo da partida. O time de Uberlândia fechou a partida em 22/25, alcançando os três pontos e avançando às semifinais.

Agenda das semifinais da Superliga

SEMI 1: CRUZEIRO x PRAIA CLUBE

Jogo 1: segunda-feira, 21 de abril;

Jogo 2: quarta-feira, 26 de abril;

Jogo 3: sábado, 29 de abril (se necessário)

JOGO 2: SUZANO x JOINVILE ou CAMPINAS

Jogo 1: terça-feira, 22 de abril;

Jogo 2: a definir

Jogo 3: a definir (se necessário)