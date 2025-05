A delegação brasileira brilhou mais uma vez nas pistas e no campo. O Brasil conquistou o título da 54ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado entre os dias 25 e 27 de abril, em Mar del Plata, na Argentina. Com 477 pontos somados na classificação geral, a delegação manteve a hegemonia continental, vencendo tanto no naipe masculino (239 pontos) quanto no feminino (238 pontos).

continua após a publicidade

➡️ Maratona de Londres 2025: Assefa vence no feminino e Sawe, no masculino

O pódio geral do Sul-Americano de atletismo ainda contou com a Colômbia na segunda colocação, com 184 pontos (91 no masculino e 93 no feminino), e o Chile na terceira posição, somando 146 pontos (86 no masculino e 60 no feminino).

Além do título por equipes, o Brasil encerrou o torneio com um saldo expressivo de 52 medalhas: 20 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze. Os resultados impactam diretamente no ranking da World Athletics e são fundamentais para a classificação ao Campeonato Mundial de Atletismo, que será disputado entre os dias 13 e 21 de setembro, em Tóquio, no Japão.

continua após a publicidade

Recordes batidos

Entre os destaques individuais da delegação brasileira estão os recordes sul-americanos de Jucilene Sales de Lima, no lançamento do dardo, e de Viviane Lyra, nos 20 km da marcha atlética. Já Felipe Bardi venceu os 100 metros rasos com a marca de 9.99 segundos, resultado que lhe garantiu o prêmio de melhor índice técnico da competição. Tanto Bardi quanto Viviane alcançaram o índice necessário para disputar o Mundial de Tóquio.

Além dos recordes e pódios, vários atletas brasileiros obtiveram suas melhores marcas pessoais durante o campeonato, reforçando o bom momento da equipe nacional de atletismo em ano de calendário intenso.

continua após a publicidade

Confira as medalhas do Brasil no Sul-Americano

Ouro (20)

Felipe Bardi (Sesi-SP) - 100 m - 9.99 (0.4) (Melhor índice técnico)

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 100 m - 11.21 (1.2)

Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m - 34.06.56 (PB)

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo - 13,96 m (1.2)

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo - 16,68 m (0.7)

4x400 m misto - 3.17.73

Viviane Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km marcha atlética - 1:28.30 (RC)

Izabela Rodrigues (IEMA-SP) - lançamento do disco - 62,87 m

Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos - 9.40.07

Francisco Guilherme Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras - 50.03

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo - 7.847 pontos

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo - 62,32 m (RC)

Juliana de Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara - 4,30 m

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m - 1.50.46

Ketiley Batista (ASP Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras - 13.22 (2.6)

Thiago Alfano Moura (Pinheiros-SP) - salto em altura - 2,16 m

Willian Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso - 20,65 m

Pedro Henrique Nunes (Pinheiros-SP) - lançamento do dardo - 77,92 m

4x100 m feminino - 44.35

4x400 m masculino - 3.07.40

Prata (19)

Guilherme Kurtz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 1.500 m - 3.42.79

Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo - 13,76 m (0.5)

Elton Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo - 16,26 m (1.5)

Gabriela Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética - 1:34.50

Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco - 60,16 m

Arielly Monteiro Rodrigues (Pinheiros-SP) - salto em altura - 1,78 m

Wellinton da Cruz Filho (AABB-PR) - lançamento do disco - 62,09 m

Caio Vinícius da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 400 m com barreiras - 51.27

Isabel Demarco de Quadros (IA Balneário Camboriú-SC) - salto com vara - 3,80 m

Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) - 800 m - 2.05.33

Thiago Ornelas (AE Taubaté-SP) - 110 m com barreiras - 13.63 (1.0)

Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - heptatlo - 5.553 pontos

Lissandra Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância - 6,48 m (2.4)

Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura - 2,13 m

Welington Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso - 20,28 m

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 200 m - 23.25 (2.6)

Janio Varjão (Barra do Garças Associação de Atletismo) - 5.000 m - 13.55.88 (PB)

4x100 m masculino - 39.62

4x400 m feminino - 3.34.28

Bronze (13)

Thiago do Rosário André (Pinheiros-SP) - 1.500 m - 3.44.77 July Ferreira da Silva Abrão (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 1500 m - 4.28.39 Lucas Alisson Pedro (Pinheiros-SP) - salto com vara - 5,35 m Ana Caroline Miguel (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso - 16,09 m Matheus Correa (AABLU-SC) - 20 km marcha atlética - 1:25.17 Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura - 1,75 m Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos - 10.13.35 Walace Caldas (APA Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos - 8.46.17 Camille de Oliveira (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 58.05 Pedro de Oliveira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo - 7.116 pontos Daniella Nisimura Lorenzon (UCA-SC) - lançamento do dardo - 60,12 m (PB) Vitória Sena Batista Alves (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 100 m com barreiras - 13.55 (2.6) Tamara Alexandrino de Souza (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - heptatlo - 5.525 pontos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte