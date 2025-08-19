O Sampaio Basquete venceu o Sesi Araraquara no último domingo (17), por 70 a 62, e respirou na série final da Liga de Basquete feminino (LFB). O jogo quatro acontece nesta terça-feira (19), às 21h (de Brasília), no Sesi Leopoldina, em São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Brasil (canal aberto).

Em caso de vitória do Sesi, que venceu as duas em São Luís (MA), o time conquista o tricampeonato consecutivo. Se o Sampaio voltar a vencer, o quinto e decisivo jogo da série ocorre no domingo (24), às 19h, na casa do Tubarão.

Sampaio Basquete x Sesi Araraquara SMB SES LFB Final - jogo 4 Data e Hora Terça-feira (19), às 21h (de Brasília) Local Sesi Leopoldina, em São Paulo Árbitro Onde assistir TV Brasil (canal aberto)

A cestinha da última partida foi a ala do Sampaio, Thayná Silva, com 22 pontos. Pelo lado do Tubarão, a ala-pivô Gabi Guimarães também se destacou, anotando um duplo-duplo com 15 pontos e dez rebotes. Já pelo Sesi, Vitória Marcelino foi a maior pontuadora, com 20 pontos.

Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LFB (Foto: Reprodução Instagram)

O jogo

O Sampaio Basquete começou o jogo dominando o primeiro quarto, abrindo vantagem com o bom aproveitamento em bolas de três pontos de jogadoras como Thayná Silva, Tainá Paixão e Lays. Apesar da reação do Sesi, que equilibrou a partida com Vitória Marcelino e Aline Moura, a equipe do Maranhão conseguiu manter a liderança e foi para o intervalo na frente, com o placar de 34 a 31.

Aproveitando-se de falhas ofensivas do adversário e com bom desempenho nas bolas de três, o time de São Luís abriu uma vantagem maior. No último quarto, os erros continuaram para ambos os lados, mas o Sampaio utilizou o cronômetro a seu favor e fechou em 70 a 62.

