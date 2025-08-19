Brasil quer 5° título Mundial de vôlei masculino Sub-21; conheça a competição
O Brasil está no Grupo C
O campeonato Mundial Sub-21 de vôlei masculino começa nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 31 de agosto, na cidade de Jiangmen, na República Popular da China, e a Seleção Brasileira não vence a competição desde 2011 e vai em busca do quinto título nesta temporada.
Formato
O Mundial Sub-21 é formado por 24 seleções divididas em quatro grupos de seis equipes cada, que se enfrentam entre si na fase classificatória. Apenas as quatro primeiras equipes avançam para o mata-mata. O Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de Bulgária, Colômbia, Cuba, Japão e Tchéquia.
A Rússia é a maior campeã da história do torneio com seis títulos, seguido por Brasil e União Soviética, com quatro cada. A República Islâmica do Irã é a atual campeã e chega como favorita ao bicampeonato.
Convocados da Seleção Brasileira
Ponteiros: Bernardo Otávio, Felipe Parra, JP Ávila, Martos, Thiago Vaccari e Vinícius Henrique.
Oposto: Bryan Lucas e Luiz Eduardo Moraes
Levantadores: Bruno Albuquerque e Flaviano
Centrais: Henrique Gudes, Yan Patrick e Willian dos Santos
Líbero: Bandini e João Centola
Calendário do Brasil no Mundial Sub-21
Sobre o comando de Anderson Rodrigues desde maio de 2024, a Seleção Sub-21 e já levou o Brasil ao título do Campeonato Sul-Americano 2024, que rendeu a vaga no Mundial. O técnico também já trabalhou ao lado de grandes noves da equipe adulta, como Darlan, Lukas Bergmann e Thiery.
21 de agosto (quinta-feira)
- 3h: Brasil x Japão
22 de agosto (sexta-feira)
- 3h: Brasil x Colômbia
23 de agosto (sábado)
- 3h: Brasil x Tchéquia
25 de agosto (segunda-feira)
- 3h: Brasil x Cuba
26 de agosto (terça-feira)
- 3h: Bulgária x Brasil
