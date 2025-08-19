menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil quer 5° título Mundial de vôlei masculino Sub-21; conheça a competição

O Brasil está no Grupo C

imagem cameraFelipe Parra em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Instagram)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 19/08/2025
14:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

O campeonato Mundial Sub-21 de vôlei masculino começa nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 31 de agosto, na cidade de Jiangmen, na República Popular da China, e a Seleção Brasileira não vence a competição desde 2011 e vai em busca do quinto título nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Mundial de vôlei triplica valor da premiação; saiba quantia

Formato

O Mundial Sub-21 é formado por 24 seleções divididas em quatro grupos de seis equipes cada, que se enfrentam entre si na fase classificatória. Apenas as quatro primeiras equipes avançam para o mata-mata. O Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de BulgáriaColômbiaCubaJapão e Tchéquia.

Rússia é a maior campeã da história do torneio com seis títulos, seguido por Brasil e União Soviética, com quatro cada. A República Islâmica do Irã é a atual campeã e chega como favorita ao bicampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Felipe Parra em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Instagram)

Convocados da Seleção Brasileira

Ponteiros: Bernardo Otávio, Felipe Parra, JP Ávila, Martos, Thiago Vaccari e Vinícius Henrique.

Oposto: Bryan Lucas e Luiz Eduardo Moraes

Levantadores: Bruno Albuquerque e Flaviano

Centrais: Henrique Gudes, Yan Patrick e Willian dos Santos

Líbero: Bandini e João Centola

Calendário do Brasil no Mundial Sub-21

Sobre o comando de Anderson Rodrigues desde maio de 2024, a Seleção Sub-21 e já levou o Brasil ao título do Campeonato Sul-Americano 2024, que rendeu a vaga no Mundial. O técnico também já trabalhou ao lado de grandes noves da equipe adulta, como DarlanLukas Bergmann e Thiery

21 de agosto (quinta-feira)

  • 3h: Brasil x Japão

22 de agosto (sexta-feira)

  1. 3h: Brasil x Colômbia

23 de agosto (sábado)

  • 3h: Brasil x Tchéquia

25 de agosto (segunda-feira)

  • 3h: Brasil x Cuba

26 de agosto (terça-feira)

  • 3h: Bulgária x Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias