O campeonato Mundial Sub-21 de vôlei masculino começa nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 31 de agosto, na cidade de Jiangmen, na República Popular da China, e a Seleção Brasileira não vence a competição desde 2011 e vai em busca do quinto título nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Mundial de vôlei triplica valor da premiação; saiba quantia

Formato

O Mundial Sub-21 é formado por 24 seleções divididas em quatro grupos de seis equipes cada, que se enfrentam entre si na fase classificatória. Apenas as quatro primeiras equipes avançam para o mata-mata. O Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de Bulgária, Colômbia, Cuba, Japão e Tchéquia.

A Rússia é a maior campeã da história do torneio com seis títulos, seguido por Brasil e União Soviética, com quatro cada. A República Islâmica do Irã é a atual campeã e chega como favorita ao bicampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Felipe Parra em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Instagram)

Convocados da Seleção Brasileira

Ponteiros: Bernardo Otávio, Felipe Parra, JP Ávila, Martos, Thiago Vaccari e Vinícius Henrique.

Oposto: Bryan Lucas e Luiz Eduardo Moraes

Levantadores: Bruno Albuquerque e Flaviano

Centrais: Henrique Gudes, Yan Patrick e Willian dos Santos

Líbero: Bandini e João Centola

Calendário do Brasil no Mundial Sub-21

Sobre o comando de Anderson Rodrigues desde maio de 2024, a Seleção Sub-21 e já levou o Brasil ao título do Campeonato Sul-Americano 2024, que rendeu a vaga no Mundial. O técnico também já trabalhou ao lado de grandes noves da equipe adulta, como Darlan, Lukas Bergmann e Thiery.

21 de agosto (quinta-feira)

3h: Brasil x Japão

22 de agosto (sexta-feira)

3h: Brasil x Colômbia

23 de agosto (sábado)

3h: Brasil x Tchéquia

25 de agosto (segunda-feira)

3h: Brasil x Cuba

26 de agosto (terça-feira)