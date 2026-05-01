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Hamilton revela confiança para o GP de Miami: 'me sinto renovado'

Heptacampeão aposta em boa colocação da Ferrari no GP de Miami

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/05/2026
12:24
Lewis Hamilton, da Scuderia Ferrari, observa a garagem durante as atividades de prévia do GP de Miami de F1 (Foto: Chris graythen/Getty images/Afp)
imagem cameraLewis Hamilton, da Scuderia Ferrari, observa a garagem durante as atividades de prévia do GP de Miami de F1 (Foto: Chris graythen/Getty images/Afp)
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A Ferrari volta às pistas neste final de semana, no GP de Miami, após cinco semanas de pausa no calendário da Fórmula 1. Em meio à expectativa pelas atualizações no carro italiano, Lewis Hamilton adotou um tom otimista e afirmou estar pronto para buscar um bom resultado nos Estados Unidos.

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O britânico revelou que aproveitou o intervalo entre corridas para intensificar a preparação ao lado da equipe e garantiu estar em melhores condições para a etapa.

— Tenho estado no time toda semana, treinando bastante, e me sinto renovado para este fim de semana — declarou Hamilton.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Problemas no Japão motivaram trabalho interno

O piloto também comentou sobre as dificuldades enfrentadas no GP do Japão, quando terminou apenas na sexta colocação. Segundo Hamilton, a Ferrari identificou uma perda significativa de desempenho nas retas, causada por um conjunto de sistemas e não pelo motor:

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— Eu percebi que estava com falta de potência. Fizemos uma análise profunda e vimos que não era o motor, mas um conjunto de sistemas que me fez perder de oito a nove décimos nas retas — explicou.

De acordo com o britânico, a questão foi solucionada durante a pausa no calendário.

➡️ GP de Miami: o que você deve ficar de olho na volta da Fórmula 1

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Atualizações podem mudar cenário da Ferrari

A Ferrari estreia em Miami um pacote de melhorias no monoposto, incluindo uma nova asa. O chefe da equipe, Fred Vasseur, indicou que as mudanças podem representar o início de uma nova fase na temporada.

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Vasseur chegou a afirmar que a etapa nos Estados Unidos pode marcar o começo de um "novo campeonato", com possíveis alterações na ordem de forças do grid.

Vantagem em caso de chuva

Hamilton também teve uma preparação extra durante o intervalo. O heptacampeão participou de dois dias de testes com pneus de chuva da Pirelli em Fiorano, fator que pode ser importante caso a previsão de instabilidade se confirme para domingo.

— Espero que isso me coloque em uma boa posição se chover — afirmou o piloto.

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