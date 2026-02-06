Papo com Helio Castroneves: a IndyCar nem começou, mas já ganhou uma corrida nova
Olá, amigos, tudo bem?
Como disse para vocês na semana passada, fevereiro é um mês de muito trabalho nas sedes das equipes, que aqui o pessoal chama de Shop. Um dos focos, sem dúvida, é a 12 Horas de Sebring, segunda etapa do IMS WeatherTech SportsCar Championship. Mas a agitação é maior por conta da IndyCar, que cumprirá quatro etapas em março: St. Pete (1º), Phoenix (7), Arlington (15) e Barber (29).
Só que o planejamento geral, aquele que prevê os compromissos e atividades de toda a temporada de 2026, teve de mudar um pouco. O NTT IndyCar Series nem começou e já apareceu um espaço novo na planilha. O campeonato cresceu de 17 para 18 etapas. É que Roger Penske e o presidente Donald Trump decidiram fazer uma prova inédita na capital federal dos Estados Unidos, em Washington, DC. Agora, em 2026, acontece o aniversário de 250 anos da independência do país e teremos uma etapa inédita incluída nas grandes festividades.
A nova etapa do calendário será a 15ª do ano e acontecerá de 21 a 23 de agosto. Quem já teve a oportunidade de visitar Washington, DC sabe que se trata de uma cidade linda e histórica, com alguns dos prédios governamentais mais famosos do mundo. Quem nunca ouviu falar da Casa Branca, né?
Os detalhes da prova estão sendo estabelecidos pela prefeitura da cidade, membros do governo federal e IndyCar. Não sei exatamente como será a pista e nem em torno de quais monumentos, mas a ideia foi muito bem recebida e a expectativa é de uma prova muito legal sob o nome Freedom 250 Grand Prix of Washington, DC.
Mas se agosto já era um mês de muita movimentação no campeonato, agora será mais frenético ainda, pois a Freedom 250 será realizada uma semana depois da corrida inaugural de Markham, no Canadá, e seis dias antes da primeira prova da rodada dupla em Milwaukee.
Mas enquanto agosto não chega, março está aí com a primeira maratona do ano, com quatro corridas e quatro praças diferentes. Mas, sobre isso, vou contar todos os detalhes mais para a frente.
Excelente final de semana e até sexta que vem! Forte abraço e torçam pela gente!
