Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Olá, amigos, tudo bem?

Como disse para vocês na semana passada, fevereiro é um mês de muito trabalho nas sedes das equipes, que aqui o pessoal chama de Shop. Um dos focos, sem dúvida, é a 12 Horas de Sebring, segunda etapa do IMS WeatherTech SportsCar Championship. Mas a agitação é maior por conta da IndyCar, que cumprirá quatro etapas em março: St. Pete (1º), Phoenix (7), Arlington (15) e Barber (29).

continua após a publicidade

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Só que o planejamento geral, aquele que prevê os compromissos e atividades de toda a temporada de 2026, teve de mudar um pouco. O NTT IndyCar Series nem começou e já apareceu um espaço novo na planilha. O campeonato cresceu de 17 para 18 etapas. É que Roger Penske e o presidente Donald Trump decidiram fazer uma prova inédita na capital federal dos Estados Unidos, em Washington, DC. Agora, em 2026, acontece o aniversário de 250 anos da independência do país e teremos uma etapa inédita incluída nas grandes festividades.

A nova etapa do calendário será a 15ª do ano e acontecerá de 21 a 23 de agosto. Quem já teve a oportunidade de visitar Washington, DC sabe que se trata de uma cidade linda e histórica, com alguns dos prédios governamentais mais famosos do mundo. Quem nunca ouviu falar da Casa Branca, né?

continua após a publicidade

Roger Penske fala com o presidente dos EUA sobre a prova de IndyCar Washington (Foto: Casa Branca)

Os detalhes da prova estão sendo estabelecidos pela prefeitura da cidade, membros do governo federal e IndyCar. Não sei exatamente como será a pista e nem em torno de quais monumentos, mas a ideia foi muito bem recebida e a expectativa é de uma prova muito legal sob o nome Freedom 250 Grand Prix of Washington, DC.

Mas se agosto já era um mês de muita movimentação no campeonato, agora será mais frenético ainda, pois a Freedom 250 será realizada uma semana depois da corrida inaugural de Markham, no Canadá, e seis dias antes da primeira prova da rodada dupla em Milwaukee.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas enquanto agosto não chega, março está aí com a primeira maratona do ano, com quatro corridas e quatro praças diferentes. Mas, sobre isso, vou contar todos os detalhes mais para a frente.

Excelente final de semana e até sexta que vem! Forte abraço e torçam pela gente!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️Fevereiro está chegando e, com ele, agenda mais cheia ainda

➡️No Daytona International Speedway, a pole position é nossa!

➡️Carros na pista no Daytona International Speedway

➡️Está chegando a hora da 64ª Rolex 24 at Daytona