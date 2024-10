Papo com Helio Castroneves: de volta ao oval de Indianapolis

Helio Castroneves atendendo os fãs (Foto: Joe Skibinski | IMS Photo)







Publicada em 04/10/2024

Olá, amigos do Lance, tudo bem? Espero que sim.

Hoje eu quero falar com vocês sobre a volta da Meyer Shank Racing ao IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que acontecerá em 2025, e a IndyCar.

Dia 11 agora, pilotarei o nosso carro no oval mais famoso do mundo, o de Indianapolis, no primeiro teste coletivo pós-temporada. Será apenas um carro por equipe e marcará o início da minha preparação para a Indy 500 do ano que vem.

Essa prática é particularmente importante porque será a primeira oportunidade de andar com o carro híbrido em Indianapolis. Como vocês se lembram, a Indy 500 de 2024 foi a última prova do calendário da IndyCar, antes da adoção do sistema híbrido. Teremos bastante trabalho, mas o resultado será muito positivo no sentido de colher dados.

Sobre o retorno da Meyer Shank Racing ao IMSA WeatherTech SportsCar Championship, será no mesmo formato que vivi, entre 2018 e 2020, na Penske. Em 2017, Roger Penske fez um importante acordo com a Acura, marca de luxo da Toyota, para que as duas organizações pudessem retornar ao IMSA. A Acura se mostrou a parceira ideal e lá fomos nós para a disputa das temporadas de 2018, 2019 e 2020.

Na duração do contrato de três anos, coube à Penske manter em sua estrutura os dois carros do programa. Mas após a temporada 2020, da qual fui campeão, a parceria foi desfeita e a Acura optou por entregar um carro para cada equipe diferente. Assim, um carro ficou nas mãos da Meyer Shank Racing e outro para a Wayne Taylor Racing.

Helio Castro Neves durante o treino (Foto: Joe Skibinski | IMS Photo)

Foi um sucesso a operação, pois ganhamos a Rolex 24 at Daytona e o campeonato de 2022. Mas agora, a Acura voltou ao primeiro formato adotado e os dois protótipos estarão com a nossa equipe. Obviamente que estamos muito animados e trabalhando forte para fazer de 2025 o melhor ano da Meyer Shank Racing até aqui.

Como vocês sabem, nosso programa da IndyCar continua com força total com os pilotos Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong. Já no IMSA, temos algumas confirmações. O Tom Blomqvist, depois de disputar parte do campeonato deste ano na IndyCar, está voltando aos protótipos, sua especialidade. Ao seu lado já foi confirmado também Colin Braun. Para o outro carro, faltam ainda poucos detalhes e vamos anunciar em breve.

A tripulação permanente é formada por dois pilotos em cada carro. As exceções são as provas longas (Daytona, Sebring e Petit Le Mans), nas quais a dupla titular recebe reforço de um ou mais pilotos.

Grande abraço a todos e até semana que vem.

Até lá!