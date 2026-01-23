Papo com Helio Castroneves: no Daytona International Speedway, a pole position é nossa!
Com um carro na pole e outro no P4, equipe está confiante para 64ª edição da Rolex 24
- Matéria
- Mais Notícias
Olá, amigos, tudo bem?
Papo com Helio Castroneves: carros na pista no Daytona International Speedway
Mais Esportes
Papo com Helio Castroneves: está chegando a hora da 64ª Rolex 24 at Daytona
Mais Esportes
Papo com Helio Castroneves: agenda cheia em 2026!
Mais Esportes
Nossa equipe está começando muito bem a 64ª edição da Rolex 24 at Daytona. A Meyer Shank Racing, com o Renger van der Zande ao volante do Acura ARX-06 #93, conquistou na quinta-feira, 22 (mais conhecida como ontem), a pole position da prova. Dessa forma, o quarteto formado por ele, Colin Braun, Scott Dixon e AJ Allmendinger sairá na frente. O outro carro da equipe, o #60, dos pilotos Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon e AJ Allmendinger largará em P4.
➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas
Sendo muito honesto com vocês, largar na pole em uma prova de 24 horas não significa que a corrida está no papo. Nada disso. É muito diferente de uma corrida curta num traçado travado, que dificulta ultrapassagens. Mas, por outro lado, mostra o quanto estamos competitivos para esta etapa de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. É resultado de um grande trabalho, coroado pelo Tom e o Renger. Só explicando, apenas um piloto vai para o qualifying e é esse mesmo que estará no carro na largada.
Como contei na coluna anterior, o Roar do final de semana passado foi um treino coletivo fundamental, com vasta agenda de obrigações. Nas 10 horas de testes, entre sexta e domingo, a MSR fez um trabalho fabuloso, desenvolvendo cada item com enorme eficiência. O mesmo aconteceu nos dois treinos livres de ontem, um antes e outro depois do qualifying.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Passada a euforia pela pole, nossa responsabilidade para a corrida só aumenta, porém, estamos preparados. Não é novidade que, quanto maior for a duração de uma prova, maiores são as possibilidades de situações inesperadas surgirem do nada. Então, agora é foco total e, se Deus quiser, na próxima semana estarei aqui comemorando com vocês outra vitória da MSR em Daytona. E, é claro, o fã brasileiro poderá ver tudo isso pela TV ou streaming. Fiquem ligados, pois a largada será no sábado, 24, às 15:00, no horário do Brasil.
Forte abraço e torçam pela gente!
Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas
Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.
➡️Carros na pista no Daytona International Speedway
➡️Está chegando a hora da 64ª Rolex 24 at Daytona
➡️Agenda cheia em 2026!
➡️Alegrias e acidente no fechamento da temporada, em Interlagos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias