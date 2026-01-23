menu hamburguer
Papo com Helio Castroneves: no Daytona International Speedway, a pole position é nossa!

Com um carro na pole e outro no P4, equipe está confiante para 64ª edição da Rolex 24

O carro 93 é o pole position da 64ª edição da Rolex 24 em Daytona (Foto: Brandon Badraoui / IMSA)
O carro 93 da Meyer Shank Racing é o pole position da 64ª edição da Rolex 24 em Daytona (Foto: Brandon Badraoui / IMSA)
Helio Castroneves
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 23/01/2026
13:40
Olá, amigos, tudo bem?

Nossa equipe está começando muito bem a 64ª edição da Rolex 24 at Daytona. A Meyer Shank Racing, com o Renger van der Zande ao volante do Acura ARX-06 #93, conquistou na quinta-feira, 22 (mais conhecida como ontem), a pole position da prova. Dessa forma, o quarteto formado por ele, Colin Braun, Scott Dixon e AJ Allmendinger sairá na frente. O outro carro da equipe, o #60, dos pilotos Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon e AJ Allmendinger largará em P4.

Sendo muito honesto com vocês, largar na pole em uma prova de 24 horas não significa que a corrida está no papo. Nada disso. É muito diferente de uma corrida curta num traçado travado, que dificulta ultrapassagens. Mas, por outro lado, mostra o quanto estamos competitivos para esta etapa de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. É resultado de um grande trabalho, coroado pelo Tom e o Renger. Só explicando, apenas um piloto vai para o qualifying e é esse mesmo que estará no carro na largada.

O número 60 da Meyer Shank Racing largará em P4 em Daytona (Foto: Brandon Badraoui / IMSA)
O número 60 da Meyer Shank Racing largará em P4 em Daytona (Foto: Brandon Badraoui / IMSA)

Como contei na coluna anterior, o Roar do final de semana passado foi um treino coletivo fundamental, com vasta agenda de obrigações. Nas 10 horas de testes, entre sexta e domingo, a MSR fez um trabalho fabuloso, desenvolvendo cada item com enorme eficiência. O mesmo aconteceu nos dois treinos livres de ontem, um antes e outro depois do qualifying.

Passada a euforia pela pole, nossa responsabilidade para a corrida só aumenta, porém, estamos preparados. Não é novidade que, quanto maior for a duração de uma prova, maiores são as possibilidades de situações inesperadas surgirem do nada. Então, agora é foco total e, se Deus quiser, na próxima semana estarei aqui comemorando com vocês outra vitória da MSR em Daytona. E, é claro, o fã brasileiro poderá ver tudo isso pela TV ou streaming. Fiquem ligados, pois a largada será no sábado, 24, às 15:00, no horário do Brasil.

Forte abraço e torçam pela gente!

