Pan de Ginástica: seleção masculina fica fora do pódio por equipes

Neste sábado (14), a seleção masculina disputou a final por equipes do Campeonato Pan-Americano de Ginástica, no Panamá, mas não subiu ao pódio. O grupo formada por Diogo Sores, Patrick Sampaio, Lucas BItencourt, Johnny Oshiro e Vitalyi Guimarães somou 224.050 pontos e terminou em quarto lugar, a 1,5 ponto da medalha de bronze.

O ouro ficou com a equipe dos Estados Unidos, que somou 238.800 na classificação geral. Canadá, com 233.500, e Argentina, com 226.000, completaram o pódio, com ouro e prata, respectivamente.

Na final por equipes, o pódio é definido pelo somatório dos times nos seis aparelhos (solo, salto, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas). Três ginastas competem em cada aparelho e, diferente da fase classificatória, todas as notas contam, não havendo descarte.

Ainda neste sábado (14), o Brasil volta a disputar a final por equipes no Pan de Ginástica, desta vez com a equipe feminina. O grupo avançou para a decisão em quinto lugar, com 148.233 pontos. A competição começa a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Equipe dos Estados Unidos ficou com a medalha de ouro (Foto: Divulgação/ UPAG PAGU)

Veja os resultados do Brasil na final por equipes

Solo Cavalo com alças Argolas Salto Barras paralelas Barra fixa Diogo Soares 13.550 9.900 12.450 13.250 13.700 13.200 Lucas Bitencourt 12.750 não competiu não competiu não competiu 11.650 11.450 Patrick Sampaio 11.300 não competiu 12.550 13.450 não competiu 11.450 Johnny Oshiro não competiu 12.550 11.500 não competiu 12.750 não competiu Vitaliy Guimarães não competiu 12.500 não competiu 13.800 não competiu não competiu

Final por aparelhos

O encerramento do Pan de Ginástica do Panamá acontece neste domingo (14), com a disputa das finais individuais por aparelhos, com mais brasileiros em ação. Entre os homens, Diogo Soares briga por medalha na barra fixa, cavalo com alças, barras paralelas e solo. Patrick Sampaio está classificado para as finais do salto e do solo, enquanto Johnny Oshiro vai à decisão das argolas.

Nas finais femininas, as representantes são Thais Fidélis, que luta pelo pódio no solo e na trave, e Rebeca Procópio, na decisão da trave.

Programação do Pan de Ginástica

Domingo, 15 de junho

16h25 – Final solo masculino

17h02 – Final cavalo com alças masculino e final salto feminino

17h49 – Final argolas masculina e final barras assimétricas feminina

21h25 – Final salto masculino e final trave feminina

22h12 – Final barras paralelas masculina e final solo feminino

22h53 – Final barra fixa masculina