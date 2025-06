Mundial de Judô: estreante brasileiro é eliminado com polêmica

O segundo dia do Mundial de Judô de Budapeste acontece neste sábado (14), e mais uma vez o Brasil encerrou sua participação sem medalhas. Ronald Lima, na categoria até 66kg, perdeu na estreia, com polêmica de arbitragem, enquanto Jéssica Pereira, da categoria até 52kg, parou diante de uma campeã olímpica.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Judô: Brasileiro se lesiona e é carregado por adversário

Estreante na competição, Ronald Lima, de 20 anos, enfrentou o azeri Ruslan Pashayev, do Azerbaijão, na primeira rodada. No decorrer da luta, o brasileiro encaixou um golpe que não foi considerado suficiente para pontuar, e acabou perdendo por yuko a 35 segundos do final.

William Lima, medalhista de prata na categoria até 66kg nos Jogos Olímpicos de Paris, ainda está em processo de recuperação de ruptura no tendão do ombro esquerdo, e não foi ao Mundial de 2025.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, a representante brasileira no segundo dia de competição foi Jéssica Pereira, na categoria até 52kg. Cabeça de chave, ela estreou direto na segunda rodada diante da kosovar Distria Krasniqi, atual vice-campeã olímpica e medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio. Em dois minutos de luta, Jéssica sofreu yuko seguido de waza-ari, e viu a adversária confirmar a vitória por ippon.

Jéssica Pereira enfrentou campeã olímpica (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Próximos brasileiros na disputa

Neste domingo (15), mais dois brasileiros entram no tatame na Hungria. Pela categoria até 57kg, antes defendida por Rafaela Silva, a estreante Shirlen Nascimento enfrenta a coreana Mimi Huh, atual vice-campeã olímpica. Já o medalhista olímpico Daniel Cargnin luta contra o alemão Igor Wandtke, na categoria até 73kg.

continua após a publicidade

Assim como nas Olimpíadas, a cada dia do Mundial de Judô acontece a competição de uma categoria feminina e uma masculina, de modo que todos os dias há definição de medalhistas. O último dia da programação é reservado para a disputa por equipes mistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Programação do Mundial de Judô

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h