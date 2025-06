WSL: Yago Dora vira no último minuto e vai à semifinal de Trestles

Único brasileiro vivo na etapa de Trestles, na Liga Mundial de Surfe (WSL), Yago Dora avançou à fase semifinal neste sábado (14), após vencer sua bateria contra o australiano Ethan Ewing, com virada eletrizante no último minuto. O próximo adversário é o americano Griffin Colapinto, em bateria que será disputada ainda nesta tarde, último dia da janela de competição.

Terceiro colocado no ranking mundial, Yago Dora conseguiu uma boa nota logo na segunda onda, com 7.7, mas ficava atrás do australiano, que havia conseguido somar 13.66 pontos no início da bateria. O brasileiro chegou a melhorar sua nota, com 5.17 na quarta onda, chegando a 12.94, mas o adversário conseguiu um 7.70, mantendo a liderança.

A virada de Yago veio no último minuto de bateria, quando ele encaixou um aéreo com aterrissagem perfeita, rendendo 7.60 para o brasileiro, que chegou ao total de 15.37 pontos na bateria. Sem tempo para mais nada, Ethan Ewing foi eliminado com 14.63 pontos.

Adversário de Dora na semifinal, Griffin Colapinto passou pelo Australiano Joel Vaughan, com 16.40 pontos. Na outra chave, estão o americano Cole Houshmand e o australiano Jack Robinson, na bateria 3, além dos japoneses Kanoa Igarashi e Connor O'Leary.

Yago na vice-liderança

Semifinalista em Trestles, Yago Dora já ultrapassou o compatriota Ítalo Ferreira no ranking, podendo aumentar a vantagem conforme avança de fase. Com a vitória neste sábado (14), ele chegou aos 34,970, superando os 34,610 do potiguar, eliminado nas oitavas. O sul-africano Jordy Smith, atual líder e também eliminado na etapa americana, ainda não pode ser ultrapassado nesta parada e segue com a lycra amarela para Saquarema.