Rayssa Leal brilha e leva etapa da SLS em Brasília

Na primeira etapa da história da SLS em Brasília, o favoritismo já indicava quem seria a grande campeã da etapa. Disputando em casa e diante da torcida, Rayssa Leal levou o troféu do primeiro lugar após cravar grandes manobras na pista e com a etapa final repleta de brasileiros na disputa.

Com a possibilidade de inovar suas manobras e preparação para a competição nesta etapa, Rayssa não apresentou novidades no quesito excelência e divertimento ao público. Sempre interativa, a jovem de apenas 17 anos teve uma ótima pontuação, com 21,8, oito pontos na frente da segunda colocada, Gabriela Mazetto, com 14.

No Brasil, o formato “Spot Takeover” foi novidade, mudando algumas regras na pista para os atletas. Sem a necessidade de realizarem voltas completas, eles ganham sete tentativas para executarem as melhores estratégias. As três melhores notas são salvas e computadas, sendo 30 a maior possível.

Com criatividade e domínio, logo de cara Rayssa já implementou um ritmo forte, dificultando as adversárias a conquistarem altas pontuações como fez.

Com grandes nomes da modalidade, no cenário mundial, a maranhense a cada competição que passa, demonstra sua posição como uma das referências do skate street e para a nova geração do esporte brasileiro.

— Foi muito legal. Eu fico feliz por honrar minha família e ter esse apoio dos torcedores. É mais um campeonato em casa, mais um troféu. Superei meu medo nessa pista — enfatiza Rayssa, que comemorou com o público após conquista.

Confira como ficou a classificação das atletas:

Rayssa Leal - 21.8;

Gabriella Duarte - 14.0;

Duda Ribeiro - 13.7;

Isabelly Avila - 12.7;

Margielyn Didal - 9.6;

Mariana Gabriela - 7.3.