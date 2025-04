Leo Storck vence duelo dramático no Roland Garros Junior Series

Leonardo Storck, atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, estreou com vitória, nesta quarta-feira (2), no Roland Garros Junior Series, evento com atletas sul-americanos organizado pela COSAT (Confederação Sul-Americana de Tênis), que vai até o domingo, 6.

A competição para atletas até 17 anos acontece em São Paulo e dará vaga ao campeão na chave juvenil de Roland Garros, o Grand Slam do saibro, jogado a partir do final de maio. O formato é de grupos de quatro atletas com os dois melhores fazendo as semis no sábado, 5, e a final no domingo, 6.

Leonardo Storck, natural de Cuiabá (MT), superou o paraguaio Alvaro Frutos por 6/1, 4/6 e 11/9 na quadra central da Sociedade Harmônia de Tênis na capital paulista. O brasileiro esteve abaixo em 8 a 6 no match tie-break, conseguiu a virada e teve um final dramático jogando o match-point com cãibras. A vibração foi grande pelo triunfo:

— Foi um jogo muito duro, sabia como meu adversário jogava, havia enfrentado ele bastante. No primeiro set os dois estavam um pouco nervosos, mas consegui sair um pouco melhor, no segundo set ele estava variando bem com o primeiro saque e mais solto, não me deu chances. No super tie-break foi a guerra, consegui sair com a vitória. No 9 a 9, acabei tendo cãibras inesperadamente, acabei caindo no chão, mas deu tudo certo, saí com a vitória. Ali no match-point fui para a bola, é algo que treino bastante na Rio Tennis: saque e primeira bola. Sabia que não poderia trocar muita bola, precisa ter coragem ali.

Leonardo Storck com o troféu (Foto: Divulgação)

Storck volta a jogar nesta quinta e sexta-feira contra o chileno Benjamin Perez e o equatoriano Emilio Camacho em programação que ainda será definida.

Livas Damázio superou o uruguaio Felipe Vazquez

O brasileiro, que treina na Rede Tênis Brasil, superou o uruguaio Felipe Vazquez por 6/4, 4/6 e 10/6. Ele volta a jogar na quinta e sexta-feira contra Nicolas Buena e o argentino Agustin Luna onde tenta vaga nas semifinais:

— Joguei bem, comecei bem firme, dei uma vacilada no segundo set, comecei a ficar mais tenso, perdi um pouco a precisão nas bolas de definição. Não consegui jogar o meu melhor tênis, mas consegui dar a volta por cima e jogar um bom nível no terceiro. Estava meio nervoso no começo e no terceiro acabei extravasando, botando toda a energia para fora — disse Livas, que projetou resiliência e trabalho nos próximos duelos:

— Espero ter a capacidade de continuar trabalhando duro nos jogos, dar o meu melhor.