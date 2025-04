Após a melancólica corrida na China, onde tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc acabaram desclassificados, a Ferrari se prepara para voltar à pista neste fim de semana, no circuito de Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. Em busca de recuperação, a escuderia liderada por Frédéric Vasseur já estuda algumas mudanças importantes na configuração da SF-25 para a prova em solo nipônico, de acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport".

Em Xangai, o carro vermelho mostrou grande potencial nos dois primeiros dias de atividades, com o heptacampeão do #44 conquistando a pole-position para a sprint e, no dia seguinte, a vitória. No entanto, assim como já havia sido evidenciado no GP da Austrália, o bólido se mostrou totalmente sensível às variações de altura em relação ao solo, o que, na prática, causou uma perda substancial de downforce gerado pela parte de baixo do modelo e, consequentemente, uma queda nas performances dos pilotos. Mas a equipe também acredita que a quantidade de combustível determinada para as duas últimas atividades do fim de semana acabou afetando o desempenho geral do monoposto.

Porém, ainda com base nas informações do veículo italiano, os dados obtidos nos simuladores mostraram que a Ferrari tem total capacidade de ser competitiva no desafiador circuito japonês, já que os engenheiros em Maranello não encontraram nenhum problema relacionado ao conceito básico da SF-25 no que diz respeito ao chassi e à aerodinâmica. Entretanto, foi descoberto que uma resposta imprecisa da parte traseira, que impede a passagem correta do fluxo de ar pelo difusor, tem prejudicado a performance. Para resolver o empecilho, a equipe testou cerca de 20 ajustes diferentes para determinar a melhor base para o GP do Japão.

Carro da Ferrari em testes com Hamilton (Photo by Federico SCOPPA / AFP)

Desta forma, em questão de aerodinâmica, a única mudança que será feita pela esquadra para a corrida em Suzuka está relacionada ao nível de downforce exigido, tendo como base as características da pista. Porém, as configurações das suspensões seguirão uma combinação diferente entre a frente e a traseira em comparação ao que foi adotado em Melbourne e Xangai, pois os engenheiros acreditam que essa medida pode “liberar o potencial do carro”.

Para a próxima semana, no Bahrein, a situação muda de figura. A Ferrari espera aparecer no circuito de Sakhir com uma versão atualizada do assoalho, com o objetivo de tratar especificamente do problema que foi encontrado com o fluxo de ar no difusor. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", não será uma mudança muito grande, mas que vai servir de base para novas melhorias que devem ser implementadas na SF-25 no GP de Miami, programado para o fim de semana do dia 4 de maio.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, entre os dias 4 e 6 de abril, em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.