Orlando Luz estreia com vitória e vai às quartas no ATP de Buenos Aires

Orlando Luz, atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), estreou com vitória, nesta segunda-feira (10), no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O atleta da equipe catarinense, número 62 do mundo, e o francês Gregoire Jacq derrotaram a dupla argentina formada por Guillermo Duran e Andrea Collarini por (6/4 e 6/3), após 1h14min de duração.

Com a vitória, Orlando e Gregorie irão enfrentar os vencedores do duelo entre os cabeças de chave 4, o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen e a dupla espanhola de Pedro Martinez com Jaume Munar.

"Estreia muito difícil, jogar contra argentinos na Argentina nunca é fácil. Jogamos muito bem desde o começo, bem entrosados por conta de termos jogado os torneios na Austrália no começo do ano, nos conhecendo muito mais, faz a diferença. Devolvemos muito bem, mantivemos bem o saque, tivemos um susto em um break-point. Jogamos muito bem taticamente."

"Hoje um calor muito difícil, sensação acima dos 40 graus, não estava nada fácil. No primeiro set não me senti muito bem por conta do calor, mas me mantive bem de cabeça, no segundo set deu uma abaixa no calor e ajudou. Muito feliz com a vitória e é seguir com cabeça boa para a próxima rodada na quarta ou quinta-feira", disse Orlando.

Orlando Luz em ação (Foto: João Pires/Fotojump)

Nesta terça é a vez de Rafael Matos, da ADK Tennis, estrear ao lado de Marcelo Melo. Eles enfrentam Thiago Wild e o argentino Francisco Comensana por volta das 16h30 no terceiro jogo da Quadra 2.