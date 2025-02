Bia Haddad larga com vitória arrasadora nas duplas em Doha

Eliminada em simples no domingo pela polonesa Magdalena Frech, Bia Haddad estreou com o pé direito na chave de duplas do WTA 1000 de Doha, no Qatar. A brasileira e a alemã Laura Siegemund derrotaram a dupla das russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/3 após 1h01min de duração. O evento no piso duro tem premiação de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 21 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Após retorno de lesão, Bia Haddad perde batalha na estreia em Doha

A brasileira e a alemã dominaram o primeiro set, mas estiveram quebra abaixo no começo do segundo antes da virada com sequência de games até o triunfo. Na próxima fase, elas encaram nas oitavas de final as cabeças de chave 4, a americana Sofia Kenin e a ucraniana Lyudmila Kichenok.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia se junta a Luisa Stefani que havia vencido na estreia ao lado da americana Peyton Stearns contra a húngara Timea Babos e a americana Nicole Melichar por 6/3 4/6 10/6 no domingo. Luisa e Stearns ainda aguardam rivais que saem do jogo entre Hao Chan/Veronika Kudermetova (Taiwan/Rússia) e Elena Ruse/Marta Kostyuk (Romênia/Ucrània).

continua após a publicidade

A brasileira retorna as quadras após se recuperar de lesão. Bia ficou ausente semana passada do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde não conseguiu defender sua semifinal por conta de uma pequena inflamação no ombro. Agora seu próximo compromisso em simples é o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, que começa no outro final de semana.