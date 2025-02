João Fonseca x Tomas Etcheverry; confira horário e onde assistir

João Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira (11), não antes das 18h30 (de Brasília), contra o argentino Tomas Etcheverry. O torneio que abre a gira sul-americana sobre o piso de saibro com premiação de US$ 680 mil (cerca de R$ 4 milhões). O duelo terá transmissão no Brasil pela Disney+.

O carioca número 99 do mundo e de 18 anos encara o argentino Tomas Etcheverry, 44º do mundo e oitavo favorito no terceiro jogo da quadra central, iniciando a rodada noturna, não antes das 18h30 de Brasília. A rodada começará às 13h30 com Sebastian Baez contra Camilo Ugo Carabelli e depois Francisco Cerundolo contra o italiano Luciano Darderi.

Fonseca nunca enfrentou Etcheverry e o argentino fez duas quartas de final nas duas últimas edições. Este será o quarto ATP 250 da carreira curta do brasileiro que este ano ganhou o challenger 125 de Camberra, na Austrália, passou o quali do Australian Open sendo o mais jovem brasileiro na Era Aberta a disputar um Grand Slam e a bater um top 10, o russo Andrey Rublev.

Após o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca parte para o Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro. Além do brasileiro, as estrelas Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estarão presentes no torneio.

João Fonseca no Rio Open 2024 (Foto: Divulgação/Fotojump)

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Tomas Etcheverri — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 11 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não antes das 18h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+