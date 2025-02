A Arena Verão+ Gree 2025 divulga programação completa do Open Nacional de Futevôlei. A competição, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, é apenas a segunda atração do evento, que se estende por três finais de semana, e será sediada na Praia da Enseada, no Guarujá-SP, litoral paulista. O torneio terá transmissão exclusiva do Band Sports.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O torneio apresenta a primeira etapa de seis do Open Nacional e recebe duplas masculinas e mistas das categorias: Estreante, Amador B e Profissional. A premiação será entregue para os quatro melhores colocados de cada modalidade.

Já estão confirmadas as participações de algumas das principais duplas do Brasil, como Tavinho e Gui, atuais campeões brasileiros pelo Botafogo, João Et e Biel e os campeões do Futevôlei Brasil, Beguinha e Iago.

continua após a publicidade

Como será a programação do Open Nacional de Futevôlei?

O primeiro dia de competição já chegou. Nesta sexta-feira (28), está sendo realizado o ‘Qualify’, a partir das 10h. Na fase inicial, 48 duplas de todo país disputam as últimas quatro vagas do torneio. Os melhores, além de receberem troféus e premiações, entram para o grupo dos profissionais e seguem na competição.

Durante o segundo dia, no sábado (1º), competirão as três categorias. Os duelos estão agendados para às 9h, com os confrontos do chaveamento Profissional. Uma hora depois, começará o Masculino Iniciante, seguido, às 12h, pelo Misto Iniciante.

continua após a publicidade

O último dia de torneio, domingo (3), também será televisionado a partir das 9h, com as finais do Profissional. Às 10h, as duplas da categoria Amador B se enfrentam e o evento tem previsão de encerramento para às 12h, com a categoria Estreante.

Qual será a premiação?

Serão premiados os quatro primeiros colocados de cada modalidade do Open Nacional de Futevôlei, que varia entre recompensas monetárias e brindes, dependendo da categoria. Além da premiação, o torneio profissional também somará pontos para o Campeonato Brasileiro de Futevôlei, liderado neste momento por Gui e Tavinho, com 2.800 pontos.

➡️ Assista: Luka Doncic dá passe insano para LeBron James em vitória do Lakers

Atividades para os visitantes

Para além das disputas de alto nível, os visitantes poderão participar de atividades gratuitas, com destaque para as clínicas esportivas. Também marcarão presença no evento, diversas ativações de patrocinadores serão realizadas ao longo dos três dias, incluindo a distribuição de brindes e outras ações promocionais.

Com capacidade para 5 mil pessoas por arena, o evento contará com dois espaços montados na Praia da Enseada, onde será oferecido toda a infraestrutura necessária para garantir o conforto e segurança dos participantes e espectadores. Os locais estarão abertos todos os dias, com funcionamento previsto das 9h (de Brasília) até o término das atividades.