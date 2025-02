As noites na terra da Disney são noites cheias de magia. Após um difícil início, quando a desvantagem chegou a 17 pontos, Stephen Curry assumiu a liderança da partida para levar o Golden State Warriors em uma impressionante virada sobre o Orlando Magic. A partida terminou com placar por 121 a 115 para os visitantes na noite desta quinta-feira (28). Para anotar mais recordes em seu currículo, o armador anotou 56 pontos, quatro rebotes e três assistências, além de 12 bolas de três.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar da derrota, Paolo Banchero foi um dos grandes nomes do confronto. O ala do Magic garantiu que a equipe liderasse com folga por todo o primeiro tempo, anotando 41 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Em sua primeira temporada, o calouro Quinten Post também foi um dos destaques do Warriors, com 18 pontos e cinco rebotes em apenas 24 minutos em quadra.

Como foi o jogo entre Warriors e Magic?

Primeiro tempo

A liderança do Orlando Magic foi acentuada desde os primeiros minutos de jogo, quando o time chegou a abrir 13 a 3 sobre os visitantes. Com o poder ofensivo do Warriors começando a esquentar, o placar apertou em alguns momentos, mas a defesa do Magic estava bem encaixada, além do ataque impressionantes que manteve a diferença em pelo menos 11 pontos ao fim do primeiro quarto.

continua após a publicidade

No segundo quarto, o domínio não mudou. Com excelente aproveitamento de Wagner e Banchero, o Magic esteve a frente do placar em todo o período, enquanto sustentava uma liderança de pelo menos 10 pontos. A defesa cheia de buracos do Warriors não segurou o ala de 22 anos do time de Orlando, que abriu 17 pontos de vantagem nos minutos finais. Neste momento, no entanto, foi possível sentir que a energia do jogo estava para virar, após Stephen Curry acertar uma cesta direto da quadra de defesa no estourar no relógio.

Segundo tempo

Ao voltar o intervalo, o "terceiro quarto da morte" de Golden State Warriors assumiu as rédeas. A defesa do time de Steve Kerr começou a tomar forma e Paolo Banchero foi dominado no decorrer do período, quando o ala acertou apenas duas cestas de nove tentativas. Após um início frustrante, Curry enfim esquentou nos arremessos e enfim conquistou a liderança do placar para o Warriors. O armador dominou o momento e a cesta adversária ao atingir, mais uma vez, a marca de 22 pontos em apenas um quarto.

continua após a publicidade

Após garantir a virada, a vantagem no placar só aumentou no último período. A liderança chegou a ficar balançada nos primeiros minutos, principalmente sem a presença de Curry em quadra, mas o Magic não sustentava mais em ambos os lados e muitas faltas foram feitas. Com um "bônus" precoce e o número 30 de volta, a vitória foi bem encaminhada pelo Warriors para confirmar uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Quinten Post foi um dos destaques da partida entre Warriors e Magic (Foto: Fernando Medina/NBAE via Getty Images/AFP)

Quais recordes foram batidos por Stephen Curry?

Não é segredo para o fã do basquete que Stephen Curry mantém larga vantagem numérica quando o assunto é bolas de três. Assim, o armador atingiu mais uma vez números impressionantes com sua atuação contra o Orlando Magic desta quinta-feira (27). Para acentuar ainda mais a diferença entre os adversários, Curry registrou o 45º jogo com 9 ou mais bolas de três, seguido de Damian Lillard, com 14 jogos.

Ainda sobre bolas de três, o número 30 igualou ao seu antigo companheiro de equipe, e "Splash Brother", Klay Thompson, com 3 jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância, no entanto, continua com o armador do Mavericks, com 14.

➡️ Processo judicial envolvendo LeBron e Bronny James sofre atualização

Curry também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto entre o Warriors e o Magic, ele ultrapassou a lenda Patrick Ewing (24.815 pontos) e se tornou o 26º maior pontuador da liga norte-americana. Além disto, o armador abre vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem nove, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.