Após um ótimo início, Thiago Monteiro foi eliminado do ATP 250 de Santiago. O número 108 do mundo era o único brasileiro ainda vivo na competição, mas cedeu a virada e se despediu nas oitavas de final no Chile. Vale destacar que o evento, sobre o piso de saibro, tem uma premiação de US$ 680 mil (R$ 3,9 milhões).

O cearense número três do país foi superado pelo argentino Camilo Ugo Carabelli, 69º colocado, por 2 sets a 1. Com parciais de 4/6 7/6 (7/2) 6/3, o jogo terminou após 2h41min de duração, na quadra 1 do último torneio da gira sul-americana no piso de saibro.

Com o resultado, Thiago adia o retorno ao top-100 do ranking ATP, o que poderia ocorrer caso fizesse uma semifinal esta semana. Ele deixou o grupo após a queda nas oitavas do Rio Open, onde defendia 100 pontos das quartas de final. Pelas oitavas em Santiago, ele somará 25 pontos e deve subir algumas colocações.

Como foi o jogo entre Monteiro e Carabelli?

O jogo começou com Thiago Monteiro pressionando na devolução e buscando entrar em quadra. O argentino tentou resistir a disputa, mas acabou cedendo a quebra no game inicial após salvar bem dois breakpoints e não conseguiu pressionar o saque do brasileiro, que abriu 2/0 e administrou.

Na segunda etapa, os dois tenistas trabalharam bem e confirmaram seus games de saque com tranquilidade. Carabelli chegou a ter dois setpoints no 10° game, viu Monteiro salvar e na sequência salvou dois breakpoints para levar a disputa ao tiebreak. Nele, o argentino não cometeu erros e dominou, fechando por 7/6 (7/2).

A confiança veio e o argentino abriu 2 a 0, com uma quebra e foi conduzindo bem a parcial sem dar oportunidades até conquistar nova quebra no nono game. Assim, garantiu a vitória com um forehand para fora do brasileiro. Camilo conquista sua segunda sobre o brasileiro empatando o confronto direto por 2 a 2.

Para dar sequência ao ATP 250 de Santiago, Carabelli enfrentará o argentino Federico Coria, que eliminou o cabeça de chave 2, o chileno Alejandro Tabilo, nas quartas de final.