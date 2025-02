De virada, Osasco vence Praia Clube pela Superliga Feminina de Vôlei

O Osasco venceu o Praia Clube por 3 sets a 2 (23/25, 22/25, 28/26, 31/29 e 15 a 12), pela oitava rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, nesta quinta-feira (27), no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Osasco–SP. A partida foi emocionante, marcada pela virada espetacular do time paulista, que perdia por 2 sets a 0 e que salvou dois match points. Tiffany, da equipe mandante, foi a maior pontuadora da partida com 23 pontos.

Com o resultado, o Osasco sobe para a terceira colocação, com 41 pontos, três atrás do líder Praia Clube, que segue com 44 após a derrota.

Como foi Osasco x Praia Clube - Superliga Feminina de Vôlei?

A partida começou com equilíbrio, onde ambas as equipes se alternavam na liderança. Na metade da parcial, o Praia conseguiu boa sequência e abriu 11 a 7, mas o Osasco conseguiu diminuir a desvantagem após tempo técnico. Na reta final, as visitantes voltaram a abrir novamente, por 23 a 20, que foi importante para fechar o set por 25 a 23.

Na segunda parcial, o Praia Clube seguiu melhor. A equipe mineira abriu 4 a 1 no placar e foi administrando a vantagem até o fim do set. Apesar do Osasco tentar a reação e cortar a desvantagem em alguns momentos, as visitantes foram eficientes no ataque para vencer a parcial por 25 a 22.

O Praia Clube abriu 2 sets a 0 (Foto: Eliezer Esportes/Praia Clube)

O terceiro set começou igual ao anterior, com o Praia no domínio da partida. O time de Uberlândia chegou a abrir 16 a 10, mas viu a reação das mandantes. Após tempo técnico, o Osasco conseguiu nove pontos contra três das visitantes e empatando o jogo em 19 a 19. Nos pontos finais, a equipe paulista conseguiu consolidar a reação ao salvar um match point e vencer a parcial por 28 a 26.

No quarto set, ambas as equipes tiveram momentos de domínio. No primeiro momento, o Praia foi superior no início mais uma vez, abrindo 5 a 2, mas o Osasco conseguiu assumir o controle do jogo, ao empatar, virar e aumentar a vantagem para 13 a 9. Logo depois, outra sequência do time paulista, com seis pontos seguidos para ampliar para 21 a 12, com Tiffany comandando o ataque.

O Osasco venceu o Praia Clube por 3 sets a 2 (Foto: Divulgação/Osasco)

Com nove pontos atrás, o time mineiro buscou a recuperação ao marcar 11 pontos em 13 e empatar por 23 a 23, após a russa Sofya Kuznetsova brilhando. O equilíbrio da partida voltou nos pontos finais e com um set emocionante, o Osasco fechou a parcial por 30 a 28.

O tie break começou com o Osasco melhor, que abriu 6 a 3 no placar. Logo depois, o Praia conseguiu melhorar e encostou em 8 a 7. Apesar da aproximação das adversárias, o time paulista retomou a vantagem e venceu o set por 15 a 12 e o jogo por 3 sets a 2.