Eduarda Ribera e Bruna Moura encerram participação nas Olimpíadas de Inverno

A dupla brasileira de esqui cross-country formada por Eduarda Ribera e Bruna Moura disputou, na manhã desta quarta-feira (18), a classificação do Sprint por equipes nas Olimpíadas de Inverno 2026. As brasileiras finalizaram na 21ª colocação. Apenas as 15 melhores equipes avançaram à final.

Com o tempo total de 7min37s26, Duda e Bruna enfrentaram uma bateria de alto nível técnico. O primeiro lugar ficou com as suecas Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, que marcaram 6min26s94. Na sequência, as finlandesas Jasmi Joensuu e Jasmin Kahara garantiram a segunda posição, com 6min44s86, enquanto o terceiro lugar ficou com as canadenses Alison Mackie e Liliane Gagnon, que completaram a prova em 6min46s66.

Campanha das brasileiras em Milão-Cortina

A trajetória das brasileiras começou no dia 10, na prova do Sprint Clássico. Em uma disputa marcada por superação, Bruna terminou na 74ª colocação e Eduarda na 72ª. Para Eduarda Ribera, de 21 anos, o resultado representa evolução: a atleta havia sido 77ª colocada nos Jogos de Inverno de 2022, demonstrando crescimento consistente em sua carreira.

Já Bruna Moura celebrou de forma emocionada ao cruzar a linha de chegada. A participação em Milão-Cortina simboliza a concretização de um sonho olímpico, especialmente após o acidente de carro sofrido às vésperas dos Jogos de Inverno de Pequim 2022, que a impediu de competir naquela edição.

No dia 12, as duas voltaram à pista para a disputa dos 10km livres. Apesar da entrega, Bruna concluiu a prova na 96ª colocação, com o tempo de 30min56s09, enquanto Eduarda não conseguiu avançar na competição. Especialistas nas provas de sprint, as brasileiras tinham consciência do elevado nível de exigência da média distância, tradicionalmente dominada por atletas de países com forte cultura e tradição nos esportes de neve.

Assim, Eduarda Ribera e Bruna Moura encerram sua participação nas Olimpíadas de Inverno com desempenho marcado por evolução e representatividade para o esqui cross-country brasileiro.

