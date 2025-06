Mark Tatum, vice-comissário da NBA, revelou que a ausência de um ginásio de "calibre mundial" em São Paulo impede a realização de jogos da liga na capital paulista. A declaração foi feita nesta segunda-feira (2), durante coletiva de imprensa antes das finais entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, que começam nesta quinta-feira (5). Segundo o dirigente, o interesse pelo basquete no Brasil atingiu o maior patamar já registrado pela organização.

O vice-comissário explicou que conversas com autoridades paulistas estão em andamento. Tatum se reuniu com o governador de São Paulo há aproximadamente seis ou sete semanas para discutir o tema, além da NBA House. A falta de "instalações apropriadas", no entanto, foi identificada como o principal entrave para trazer a NBA a São Paulo. Essa limitação foi reconhecida tanto pelo governo estadual quanto por potenciais investidores durante as reuniões na capital paulista.

— O nível de interesse no basquete no Brasil é sem dúvida o mais alto que já existiu. Eu acho que em algum momento, em um futuro bem próximo, nós voltaremos com ganhos potenciais no Brasil. Francamente, parte do desafio em São Paulo foi a estrutura. Eu tive essa conversa com o Governador sobre o assunto e não existe um estádio de basquete de nível mundial em São Paulo — confessou Tatum.

Ainda não há definição sobre quando a NBA poderá retornar ao Brasil para a realização de partidas oficiais ou de pré-temporada. A resolução depende das questões de infraestrutura na capital paulista mencionadas por Tatum.

— Nós recebemos alguns comprometimentos que eles estariam olhando para isso (a falta de um ginásio). Eu acho que uma vez que isso for resolvido, poderemos olhar para jogos em São Paulo e, potencialmente, retornar para o Rio também.

Confrontos da NBA com o Brasil

A NBA realizou dois jogos de pré-temporada no Brasil anteriormente. Em 2013, Chicago Bulls e Washington Wizards se enfrentaram no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Cleveland Cavaliers e Miami Heat jogaram na cidade. Todos estes confrontos aconteceram na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, local que posteriormente sediou competições dos Jogos Olímpicos de 2016.

Vale destacar que o "crossover" entre a NBA e o Brasil também já aconteceu de forma de confronto entre as partes. Em quatro ocasiões, o Flamengo enfrentou o Orlando Magic, que saiu vitorioso em todas. Nos anos 2014, 2018 e 2023, o Rubro-Negro viajou até os Estados Unidos, enquanto em 2015 o time norte-americano veio ao Rio de Janeiro pela NBA Global Games.

Reta final da NBA 2024/25

A atual temporada da NBA caminha enfim para sua conclusão. Após uma intensa e surpreendente campanha nos playoffs, o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers se enfrentam pela grande decisão. A série tem início marcado para a quinta-feira (5), na cidade de Oklahoma.

