Lesões nos playoffs geram ‘debate’ entre diretor da NBA e técnico do Warriors

Mesmo com o segundo menor número de lesões em dez anos, os playoffs da NBA 2024/25 reacenderam o debate sobre o desgaste físico dos jogadores. Ao Lance!, em entrevista, o vice-comissário Mark Tatum defendeu o ritmo competitivo da liga, além de destacar o "verdadeiro" motivo dos problemas físicos enfrentados. Antes disso, no entanto, o técnico Steve Kerr havia "culpado" o calendário apertado como responsável pela lesão muscular de Stephen Curry.

— Interessante, o número de ferimentos neste ano, durante os playoffs, comparado ao ano passado, é o segundo mais baixo em 10 anos. Tivemos algumas lesões de alto perfil, como Jayson Tatum e Damian Lillard. Mas o número de jogos perdidos pelos nossos jogadores nesta temporada é, de novo, o segundo mais baixo em 10 anos — destacou Tatum.

Para o vice-comissário da NBA, no entanto, é de escolha direta da franquia a falta de descanso dos jogadores nesta reta final de temporada. Com duelos intensos, as equipes precisam estar com suas maiores estrelas em uma maior quantidade de tempo para se manter firme na disputa. Apesar disso, segundo Tatum, o contrário - o excesso de descanso - foi o verdadeiro motivo de lesões na temporada.

— Então, há uma visão, e acho que já passamos por esse ponto agora, esse o controle de carga. Agora há mais uma visão de que, quando você não está jogando regularmente, e você tenta ir forte e acelerar, é quando algumas dessas lesões ocorrem — analisou o dirigente, que completou:

— Eu acho que nós estamos vendo jogadores que não estão descansando até os últimos jogos da temporada. Parte disso, francamente, é por causa do quão competitivo a temporada foi. E os jogadores, e as equipes, não poderiam "se dar o luxo" de descansar porque, até o último dia, a série dos playoffs ainda estava sendo determinada e resolvida.

A fala de Mark Tatum, no entanto, não vai de encontro com a opinião do técnico Steve Kerr. O comandante do Golden State Warriors destacou as possíveis causas da lesão muscular de Stephen Curry, que desfalcou a equipe contra o Minnesota Timberwolves pelas quartas de final da NBA. Segundo ele, o grande número de confrontos foi sim um dos responsáveis pelo desgaste do camisa 30.

Técnico do Warriors culpa NBA por lesão de Curry

Não é a primeira vez que Stephen Curry enfrenta um problema físico complicado, mas a distensão muscular fora uma novidade na carreira do armador. Aos 37 anos, o camisa 30 manteve a cautela sobre sua volta na série, o que culminou na eliminação do Warriors para o Timberwolves na NBA 2024/25. A ausência nos quatro jogos finais pesou no time de Steve Kerr, quem apontou o principal culpado pelo desfalque decisivo.

A causa em destaque é simples: o longo calendário da NBA. Segundo o técnico do Warriors, há um motivo no qual os jovens elencos estão se sobressaindo contra as franquias "de veteranos". A afirmação se provou ser uma realidade na Conferência Oeste, que contou com a classificação do Oklahoma City Thunder, o time mais jovem da liga norte-americana.

— Quem tem mais chances de aguentar as exigências do ritmo acelerado, do jogo espaçado e da sequência de partidas dia sim, dia não. Os jogadores mais jovens ou os mais velhos? São os mais jovens. O ponto mais importante de tudo isso é o ritmo e o espaço, e o quanto mais os jogadores estão percorrendo em quadra. Você vê todas essas lesões. Eu não acho que os jogadores estejam descansando o bastante hoje em dia — afirmou Kerr.

Essa questão, aliás, afetou diretamente o desempenho do Warriors, principalmente com as lesões de Jimmy Butler - contra o Houston Rockets - e Stephen Curry - contra o Minnesota Timberwolves. No caso do camisa 30, que não conseguiu retornar aos playoffs, a extensa disputa nas oitavas de final contra o Rockets foi apontada por Kerr como um dos motivos da lesão do armador.