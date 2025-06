Paul George, ala de 35 anos que atualmente defende o Philadelphia 76ers, é o elo comum entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, finalistas da NBA nesta temporada. As negociações que envolveram o jogador, que nunca disputou uma final em 15 anos de carreira, permitiram que ambas as franquias adquirissem peças fundamentais para o sucesso atual.

As trocas que envolveram George transformaram as duas equipes. Em 2017, o ala deixou o Pacers após sete temporadas para se juntar ao Thunder, onde permaneceu por dois anos antes de se transferir para o Los Angeles Clippers em 2019.

Passagem de Paul George por Pacers e Thunder

Indiana aproveitou a saída de George para obter Domantas Sabonis, posteriormente utilizado como moeda de troca para adquirir Tyrese Haliburton junto ao Sacramento Kings durante a trade deadline de 2022. Haliburton rapidamente se estabeleceu como líder da equipe e conduziu o Pacers de volta às finais da liga após um intervalo de 25 anos.

O Thunder, por sua vez, recebeu Shai Gilgeous-Alexander e diversas escolhas de draft na negociação com o Clippers. Na época com apenas 20 anos, e em sua primeira temporada na NBA, SGA se desenvolveu até ser eleito o MVP da atual temporada. Com a 12ª escolha do recrutamento de 2022, obtida na troca com o time de LA, OKC selecionou Jalen Williams, que se tornou All-Star pela primeira vez.

Durante sua passagem por Indiana, George acumulou números expressivos: em 448 jogos, registrou médias de 18,1 pontos, 6,3 rebotes e 3,2 assistências. Foi selecionado para o All-Star Game e integrou o terceiro time ideal da NBA, além de conquistar o prêmio de jogador que mais evoluiu.

Atual temporada pelo Sixers

Em contraste com o sucesso de suas ex-equipes, George enfrenta um momento difícil na carreira. Em sua primeira temporada pelo Sixers, disputou apenas 41 partidas, com média de 16,2 pontos - seu pior desempenho ofensivo na última década. A equipe da Philadelphia teve campanha decepcionante ao terminar na antepenúltima posição da Conferência Leste.

O ala "ajudou" indiretamente Pacers e Thunder a alcançarem as finais da NBA, mesmo sem ter chegado a esse estágio em sua própria trajetória na liga. Enquanto isso, Shai foi escolhido para o primeiro time da NBA, e Williams integrou o terceiro time da liga e o segundo quinteto defensivo.

O futuro de Paul George no 76ers permanece incerto para a próxima temporada, principalmente após o desempenho abaixo do esperado da equipe na campanha da NBA 2024/25.

