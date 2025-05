A segunda vitória em uma das maiores rivalidades do NBB dos últimos anos foi garantida pelo Flamengo. Apesar do resultado, a equipe sofreu durante os três primeiros períodos com a pressão do Franca, que aproveitou bem os espaços no garrafão. O jogo terminou em 86 a 75 para a abrir 2 a 1 na série das semifinais do NBB. Em entrevista após o confronto, Sergio "Oveja" Hernandez não deixou de analisar os pontos de melhora necessários para o próximo duelo.

— Nestes dois jogos, a gente defendeu bem a ideia táctica do Franca e eles jogaram muito um contra um. No segundo jogo, a gente teve muitos problemas, mandou eles à linha 30 vezes. Hoje tem muita cesta de um contra um, muito rebote ofensivo. A gente tem que melhorar isso. Estamos defendendo bem as opções principais, mas as situações de "drive", de ataque a cesta e de rebote ofensivo estão criando problemas para a gente.

O problema com os rebotes marcou o desempenho do Flamengo durante o terceiro quarto, quando o Franco se destacou e levou a melhor no período por 22 a 17. Na ocasião, o placar geral também foi afetado, com os visitantes a frente por um ponto antes dos 10 minutos finais. Com um time "mais baixo", o Rubro-Negro precisou contar com Ruan Miranda como pivô para segurar a atuação dos francanos no garrafão.

A escolha do jovem pivô foi bem sucedida para o técnico do Flamengo. Além de cestinha da partida, ao somar 20 pontos, Ruan teve grande destaque na área pintada seja no ataque ou na defesa e garantiu 11 rebotes para o Flamengo. Vale destacar que ele converteu 73% dos arremessos em quadra.

O que vem por aí?

De volta para o interior de São Paulo, o jogo 4 acontecerá no domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Pedrocão. Caso haja necessidade, as equipes voltam ao Rio de Janeiro para o jogo 5, que acontecerá mais uma vez na casa do Rubro-Negro.

Na segunda rodada dos playoffs, o Flamengo superou por 3 a 1 o Corinthians, enquanto o Franca eliminou o Pinheiros em uma série de cinco jogos.