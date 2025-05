Kamilla Cardoso bate recorde em vitória do Chicago Sky na WNBA

O Chicago Sky derrotou o Dallas Wings por 97 a 92, pela quinta rodada da temporada regular da WNBA, na Wintrust Arena. Na partida, a brasileira Kamilla Cardoso anotou 23 pontos e bateu o recorde pessoal de maior pontuação em um jogo. A pivô também contribuiu com oito rebotes e foi peça-chave na primeira de sua equipe no ano.

continua após a publicidade

➡️ De ponta a ponta, Knicks controla Pacers e sobrevive nos Playoffs da NBA

Recorde de Kamilla Cardoso

Em grande partida, Kamilla Cardoso foi a principal jogadora do Chicago na primeira vitória da equipe na temporada regular em 2025/26. A pivô marcou 23 pontos e ultrapassou sua própria marca pessoal na WNBA. Em setembro de 2024, a brasileira marcou 22 pontos contra o Minnesota Lynx, na derrota do Sky, em casa.

A atuação de Kamilla Cardoso rendeu elogios da técnica do Sky, Tyler Marsh. A comandante destacou que a brasileira pode se tornar uma das maiores jogadoras da WNBA.

continua após a publicidade

— Kamilla pode ser uma força dominante nesta liga todas as noites quando ela decide que quer ser — destacou Tyler Marsh.

Na atual temporada, Kamilla tem média de 12.8 pontos, 6.8 rebotes e 2.0 assistências. Para o Sky, a temporada começou abaixo, com apenas uma vitória em cinco partidas. Porém, na equipe conta com a estrela Angel Reese.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kamilla Cardoso na WNBA

A mineira de 2,01 m teve um ano de estreia brilhante pela maior liga de basquete feminino do mundo. Mesmo não chegando aos playoffs com o Chicago Sky, Kamilla se tornou a brasileira com mais duplos-duplos em uma única temporada (7), em setembro.

continua após a publicidade

Kamilla, de 23 anos, foi a terceira escolha do Draft deste ano, após defender a Universidade da Carolina do Sul, atual campeã da NCAA feminina.