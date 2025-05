Aos 18 anos, Raicca Ventura vai em busca do bicampeonato mundial no skate Park

Com apenas 18 anos, Raicca Ventura já acumula uma bagagem grande no universo do skate. Em 2024, a jovem representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, e se consagrou campeã mundial de Skate Park em Roma, na Itália. Agora, em junho de 2025, ela retorna ao solo italiano para buscar o bicampeonato mundial.

continua após a publicidade

Em uma conversa exclusiva com o Lance!, Raicca fala sobre a visibilidade que o skate ganhou e como a experiência olímpica serviu de aprendizado para o título mundial. A skatista também comentou como é a relação entre os skatistas e como se tornou amiga de seus ídolos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde a estreia do skate nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando Rayssa Leal conquistou a medalha de prata para o Brasil, a modalidade ganhou um novo patamar de visibilidade. Mesmo atuando em diferentes modalidades (skate street para Rayssa e skate park para Raicca), a campeã mundial reconhece a importância desse marco.

continua após a publicidade

— Antes era meio mal visto e agora é bem visto. A Rayssa Leal ajudou muito nisso — afirmou Raicca.

Raicca Ventura em ação durante STU (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

Ídolas que viraram amigas

Apesar da alta competitividade e do nível técnico cada vez maior nas pistas, Raicca Ventura destaca que o ambiente entre os skatistas é marcado por uma rivalidade saudável. Para a campeã mundial, a essência do skate está justamente nesse apoio e no desejo de ver o colega se superando a cada manobra.

— Eu acho que isso é o skate de verdade, você torcer pelo outro e querer que o outro se dê bem. Até porque quem decide quem ganha não é a gente, são os juízes. Então todos temos que dar o nosso melhor, e quem mandar melhor ganha. Eu sempre fico feliz quando meus amigos acertam as manobras e fico feliz quando eles torcem por mim também — comentou Raicca.

continua após a publicidade

— A Dora, a Isa e a Indi foram as três que mostraram o skate (Park) para o Brasil. Elas me inspiraram muito e me mostraram que eu conseguiria estar ali também, indo para as Olimpíadas. Na primeira [Olimpíada] eu ainda não estava preparada, ainda era muito pequena e não tinha as manobras. E isso é muito louco porque elas eram minhas ídolas e hoje são minhas amigas — afirmou.

Dora Varella foi finalista nas duas Olimpíadas em que o skate esteve presente. Ela terminou em 7º lugar em Tóquio 2020 (realizado em 2021) e ficou em 4º lugar em Paris 2024. Isadora Pacheco e Yndiara Asp partciparam em Tóquio, mas não conseguiram boas classificações.