As condições climáticas em Melbourne resultou o cancelamento da corrida principal da Fórmula 2, que acontece antes da estreia da F1 2025. O tempo chuvoso já era esperado, mas a intensa chuva é um problema para a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que precisa analisar a situação da pista para evitar perigos aos pilotos. Na espera pela estreia de Gabriel Bortoleto, acompanhe com o Lance! o estado do circuito de Albert Park.

Como está o tempo agora?

As chuvas intensas parecem ter dado uma trégua minutos antes da corrida começar. Segundo imagens divulgadas em transmissão pela F1 TV, a chuva não cai mais na pista e no paddock e a condição deve melhor até o início da estreia da Fórmula 1 na temporada de 2025.

Embora o tempo tenha melhorado, ainda há muita água na pista, o que pode atrapalhar o desempenho dos pilotos, além de se tornar um perigo para os mesmos. Agora, as equipes foram liberadas para testar as condições do asfalto no circuito de Albert Park, palco do GP da Austrália.

Gabriel Bortoleto se dá bem com chuva?

Apesar das condições preocuparem a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que pode considerar mudança no horário da largada. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que faz a estreia na Fórmula 1 (F1) em Melbourne, prefere que a chuva caia no circuito de Albert Park.

- Eu amo correr na chuva, é uma das minhas coisas favoritas desde pequeno. No kart, eu não era um dos melhores na chuva, mas com o tempo e com treino, eu me dediquei bastante para melhorar e acabou virando minha qualidade no Juniors Formula - revelou em entrevista à "TV Bandeirantes" e completou:

- Ano passado (na Fórmula 2), a gente não teve muitas corridas na chuva, acho que tive uma ou duas e, sinceramente, eu gostaria de voltar a correr nessa condição, para lembrar um pouco de como é. Estou animado.

