Rafael Câmara conquista pole position na Fórmula 3; veja grid

O brasileiro Rafael Câmara conquistou a pole position do GP da Austrália de Fórmula 3. O estreante irá largar em primeiro lugar na corrida principal, no sábado (15), e em 12º na corrida sprint, nesta sexta-feira (16). A última pole position de um brasileiro na Fórmula 3 foi no GP da Austrália de 2023, com Gabriel Bortoleto, atual piloto da Sauber na Fórmula 1.

— Acho que foi um ótimo começo para o campeonato. Obviamente, ainda há um longo caminho pela frente. É sempre bom estar na primeira posição, mas ainda faltam duas corridas no sábado e no domingo, e obviamente, é somente a primeira corrida do campeonato. Então, continuaremos pressionando e trabalhando duro — disse Rafael Câmara.

Rafael Câmara em entrevista coletiva (Foto: Reprodução/F3)

Diferente da Fórmula 1, a corrida sprint da Fórmula 3 tem a inversão dos 12 mais bem colocados na classificação, com isso, Rafael Câmara irá largar da 12ª posição. Para o brasileiro, largar atrás fará ser uma corrida difícil:

— Estou muito animado para amanhã, largar do P12 não será uma corrida fácil. Eu só preciso ser consistente, calmo e não ser muito agressivo, porque é um longo caminho a percorrer. Então, eu só quero marcar pontos. É sempre bom vencer, mas às vezes é melhor terminar um pouco atrás do que bater. Então, por enquanto, vou somente manter a calma e focar neste longo campeonato.

Grid de largada do GP da Austrália

Grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 3. Na corrida sprint, os 12 primeiros serão invertidos (Foto: Reprodução/FIA)

Programação do GP da Austrália de Fórmula 3

Corrida Sprint (com inversão do grid): sexta-feira, dia 14, às 21h15 (de Brasília) - BandSports e F1TV

Corrida principal: sábado, dia 15, às 19h - BandSports e F1TV