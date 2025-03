A nova temporada da 2025 da Fórmula 1 conta com algumas atualizações dentro e fora de pista. Entre as mudanças, o gráfico que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) fornece para as transmissões esconde o tempo e distância dos pilotos em determinados momentos da corrida, o que incomodou os espectadores. Nas redes sociais, os fãs da elite do automobilismo que acompanham pela Band o GP da Austrália questionaram a nova atualização.

Fãs da F1 reclamam de atualização em transmissão

GP da Austrália marca a estreia de Bortoleto na F1 2025

Gabriel Bortoleto teve o melhor começo de caminhada possível na F1 2025 e levou a Sauber ao Q2 do GP da Austrália, partindo de 15º no grid. O jovem brasileiro superou, no detalhe, o companheiro Nico Hülkenberg, que ficou pelo caminho na primeira fase da classificação e sai de 17º na primeira corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1.

A primeira atividade também foi marcada pela superioridade de Gabriel Bortoleto sobre o companheiro. No treino livre 1, o brasileiro repetiu a posição da classificação enquanto o veterano terminou na 18ª colocação.

Já no próximo, Hulkenberg sustentou uma ótima performance e conquistou o oitavo lugar, a frente até de George Russell e Carlos Sainz. O jovem piloto não teve muito sucesso, no entanto, ao ficar acima apenas da dupla da Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Antes da Quali, no último treino livre, Gabriel Bortoleto terminou o período a uma posição do top-10, atrás de Lando Norris. Para fechar, a Sauber do alemão chegou na 16ª colocação na tabela final do TL3.

